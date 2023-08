Ruzie tussen vrouw en jongeman draait uit op grootschalige politie-operatie: 24-jarige na urenlang onderhandelen overmeesterd

De omgeving van de Passendaalsestraat in Moorslede bleef dinsdag urenlang afgesloten nadat een gewapende jongeman zich verschanst had in zijn huis. Speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse. Omstreeks 18.30 uur, ruim negen uur later, konden ze de 24-jarige overmeesteren.

Een gedeelte van de Passendaalsestraat en een gedeelte van de Roeselaarsestraat in Moorslede werden dinsdagochtend afgesloten voor het verkeer. De politie werd omstreeks 9 uur gebeld door een vrouw die net bij de man in de Passendaalsestraat was langsgeweest. De vrouw zou even voordien ruzie hebben gehad met de 24-jarige Moorsledenaar. Zij kon de woning verlaten.

De politie snelde ter plaatse, maar ondertussen had de man op sociale media gedreigd dat hij wapens bij zich had. De Directie Speciale Eenheden (DSU) werd daarom opgetrommeld. Een vijftigtal zwaarbewapende gespecialiseerde agenten kwamen kort na de middag ter plaatse.

Geen risico’s

De bewoners van de omliggende huizen werden geëvacueerd, andere bewoners die naar hun woning in de Passendaalsestraat of Roeselaarsestraat wilden terugkeren, werd gevraagd dat niet te doen. (Lees verder onder de foto)

Heel wat bewoners keken urenlang toe. — © Stefaan Beel

De speciale eenheden startten de onderhandelingen met de man op, maar dat leverde niets op. Burgemeester Ward Vergote (Visie) kwam kort na de middag poolshoogte nemen. “Er zijn vermoedens dat de man wapens bij zich heeft. Daarom willen de speciale eenheden geen enkel risico nemen. Het is niet de bedoeling dat de buren, de jongeman of de agenten zelf iets overkomt”, aldus de burgemeester dinsdagmiddag.

Geen onbekende voor politie

Omstreeks 18.30 uur werd de buurt opgeschrikt door een luide knal. “De speciale eenheden hebben zich via een hek toegang verschaft tot bij de man. Ze konden hem snel overmeesteren. Niemand raakte gewond”, zegt de burgemeester. Hij is vooral blij dat de bewoners na lang wachten terug naar huis konden.

De 24-jarige bewoner werd gearresteerd. G.S. is geen onbekende voor de politie. Zo belandde hij in het verleden al enkele maanden in de gevangenis na criminele feiten en is hij in Moorslede ook gekend als drugsgebruiker. “Zijn vader is enkele jaren geleden overleden. Hij heeft het daar erg moeilijk mee”, klinkt het in de buurt.

Welke wapens er in het huis van de man gevonden zijn, is voorlopig onduidelijk. Het parket bevestigt alleen dat de jongeman werd overmeesterd door de speciale eenheden.

LEES OOK. Speciale eenheden kunnen man (24) overmeesteren die zich verschanste in huis