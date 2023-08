Aantal nieuwe woonleningen op laagste peil in 16 jaar: “Hoge rentes, voorzichtige banken en dure renovaties”

In de woningmarkt in Vlaanderen zit serieus de klad. Het aantal nieuwe woonkredieten lag de eerste helft van dit jaar op het laagste peil sinds 2007. “Hoge rentes, voorzichtige banken en dure toekomstige renovaties leggen de markt op apegapen”, zegt John Romain van Immmotheker Finotheker.

Het aantal hypothecaire leningen om een huis te kopen is op een historisch laag niveau terechtgekomen. Dat blijkt uit een analyse van Immotheker Finotheker aan de hand van cijfers van de Nationale Bank.

Van januari tot en met juni zijn in Vlaanderen 67.190 nieuwe woonleningen afgesloten. Dat is bijna de helft minder dan dezelfde periode vorig jaar (122.492). Het is ook met afstand het laagste aantal sinds 2007 (toen waren het er 79.459).

De klad zit dus in de woningmarkt. “Er vallen een paar factoren samen”, zegt John Romain van Immotheker Finotheker, dat advies verleent over kredieten. “De rentes zijn gestegen, de banken zijn voorzichtiger geworden in de leningen die ze toekennen. En de verplichte renovaties om de woningen energiezuiniger te maken, spelen ook een rol.”

Barrière

Wie sinds 1 januari een energieverslindende woning kocht, is verplicht die binnen een termijn van vijf jaar te renoveren. Veel banken calculeren die toekomstige renovatiekosten al in bij de voorwaarden om een lening toe te kennen, wat ook een financiële barrière vormt voor veel kopers. “De markt ligt een beetje op apegapen”, zegt Romain. “De aangevraagde woonleningen voor alle doeleinden zakken in dezelfde periode eveneens fors: voor aankopen voor een bestaande woning liggen ze 26 procent lager, voor nieuwbouw 53 procent, voor verbouwingen 40 procent.”

Ook de aanvragen voor herfinancieringen zijn teruggevallen tot een fractie wat het vroeger was (min 73 procent), omdat het door de gestegen rentes nog zelden loont om je rentetarief te laten herbekijken.

Dat de huizenmarkt vertraagt, of afkoelt, was eerder ook al duidelijk geworden uit cijfers van de notarissenfederatie. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er 6 procent minder vastgoedtransacties in Vlaanderen dan in dezelfde periode het jaar voordien.

“2022 was wel een uitzonderlijk jaar omdat veel mensen, vooral jongeren, dan nog snel een woning gekocht hebben, net omdat de rente toen al beginnen stijgen was”, zegt Bart Van Opstal van Notaris.be. “Het is duidelijk dat we sinds dit jaar in een periode van afkoeling zitten. Al moeten we wel zeggen dat de prijzen die terugval nog niet volgden. In de eerste zes maanden van dit jaar lag de prijs van een huis 1,7 procent hoger in Vlaanderen dan het jaar voordien. Het is nu dus wachten wat de komende maanden gaan brengen: zal de rente blijven stijgen, en zullen de huizenprijzen ook in Vlaanderen echt beginnen zakken?”

