Bekende Franse journalist omgekomen bij crash met sportvliegtuigje dat hij bestuurde

Een klein sportvliegtuig met aan boord drie mensen, onder wie de Franse televisiejournalist Gérard Leclerc, is dinsdag neergestort in Lavau-sur-Loire in het departement Loire-Atlantique, op zowat 40 kilometer van de stad Nantes. Er zijn al twee lichamen gevonden. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld onder verwijzing naar bronnen dicht bij de zaak.