Zware gevechten in Tripoli lijken voorbij

In de Libische hoofdstad Tripoli lijken de zware vuurgevechten tussen twee gewapende groepen voorbij. In grote delen van de stad waren dinsdag de hele dag knallen te horen en het vliegveld was afgesloten door het geweld. Volgens een hulpdienst zijn er 27 doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt.

De onrust brak uit na de arrestatie van een commandant van de invloedrijke 444 Brigade, die vooral verbonden is aan het ministerie van Defensie. De commandant werd om onduidelijke redenen opgepakt door de Speciale Afschrikkingsmacht (SDF), die optreedt als politiemacht in Tripoli, maar hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Daarna nam het geweld af.

LEES OOK. Luchthaven Tripoli dicht vanwege zware gevechten

Sinds de val van het regime van Moammar al-Kadhafi in 2011 is Libië in totale chaos gestort. Er zijn niet alleen de twee rivaliserende regeringen die de zeggenschap over het land proberen te claimen, ook ontelbare milities strijden om macht en invloed.

De Verenigde Naties en een aantal landen spraken hun afschuw uit over het geweld in Libië en hopen dat de rust in dat land blijvend terugkeert.