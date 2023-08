Spaanse nudisten hebben het helemaal gehad met geklede toeristen op naaktstrand: “We voelen ons ongemakkelijk en het is respectloos”

Een Spaanse nudistenfederatie uit Catalonië heeft een campagne gelanceerd tegen mensen die in hun zwemkleding op het naaktstrand komen zonnen. “Het is ongemakkelijk en het is bovendien respectloos”, vertelt Segimon Rovira, directeur van de ‘Naturistische-Nudistische Federatie van Catalonië’, aan de Britse krant ‘The Guardian’.

De 56-jarige Segimon Rovira en vele anderen genieten al jaren van hun stukje naaktstrand, maar steeds vaker worden ze omringd door strandgangers die hun zwemkleding liever aanhouden. “Vroeger kwamen mensen aan bij een naaktstrand en deden ze ofwel hun kledij uit, ofwel gingen ze weg”, zegt hij aan de Britse krant. “Maar nu gaan ze niet weg. Meer nog: ze houden hun badkleding gewoon aan. Ze beseffen het vast niet, maar dat zorgt ervoor dat wij (nudisten, red.) ons enorm ongemakkelijk voelen. Het is respectloos.”

Volgens de federatie, die in lokale media spreekt over een ‘textielinvasie’, liggen sociale media en het groeiend toerisme aan de basis van het probleem. Reisbloggers en reisgidsen zouden hun publiek steeds vaker naar mooie, afgelegen en rustige stranden leiden, zonder een woord te reppen over de nudisten die daar al jaren komen.

Maar, zegt Rovira, sommige strandgangers negeren bewust de bordjes die aangeven dat het gaat om een naaktstrand. “We zijn een beetje onze beleefdheid verloren”, zegt hij. “Nudisten durven niet meer naar het strand te komen omdat het te druk is en omdat te veel mensen in hun zwemkledij rondlopen.” Anderen trekken dan toch kleren aan omdat ze bang zijn dat er foto’s worden genomen of omdat ze worden uitgelachen of aangestaard. “We willen natuurlijk niet naakt verschijnen op de foto’s die mensen op sociale media posten.”

Gevoel van vrijheid

De federatie heeft nu een campagne gelanceerd in de vorm van een ludieke video met toch een ernstige boodschap om het thema onder de aandacht te brengen en de vijftig naaktstranden in de omgeving te beschermen. Ze schreef ook een brief naar de Catalaanse regering om iets te doen aan ‘de discriminatie waar nudisten mee te maken krijgen op de stranden’.

Voor Rovira is het belangrijk om plaatsen te hebben waar de meerderheid van de mensen naakt is. “Zo worden andere mensen aangemoedigd om het te proberen”, legt hij uit. “We doen het voor het gevoel van vrijheid. Je kunt naakt zwemmen echt niet vergelijken met zwemmen in badkleding. Naakt ben je vrijer, kalmer en meer ontspannen.”

LEES OOK. Onze reporter trok naar Vlaamse naturistencamping: “Bij ons gaan de gordijnen nooit meer dicht”