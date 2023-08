31 doden na aardverschuiving in mijn in Myanmar

In Myanmar is de dodentol na de aardverschuiving in een jademijn opgelopen naar minstens 31. Acht andere personen worden nog vermist. Dat melden de hulpdiensten.

Het drama deed zich zondag voor in de buurt van Hpakant, een stad in de provincie Kachin, een paar dagen nadat stortregens overstromingen veroorzaakten in grote delen van het Zuidoost-Aziatische land. Een enorme berg aarde van 150 tot 180 meter hoog, het resultaat van de mijnuitgravingen, was door de hevige regenval aan het schuiven gegaan.

De activiteiten in de mijn waren tijdens het regenseizoen opgeschort en er wordt aangenomen dat de slachtoffers lokale mensen waren die hoopten iets waardevols te vinden in de modderige grond.

© via REUTERS