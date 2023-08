Man krijgt offerte voor vervangingsonderdeel van zijn Hyundai: 104.000 euro

Een Duitse automobilist wist niet wat hem overkwam toen hij de offerte voor het herstel van zijn wagen in de bus kreeg. Voor één vervangingsonderdeel moest de man bijna 104.000 euro neertellen, meer dan het dubbele dan wat hij ooit voor de auto had betaald.

Na zeven jaar en 84.000 probleemloze kilometers viel de Duitse IT’er Till Westberg plots in panne met zijn Hyundai ix35 FCEV. De man besloot zijn wagen naar de verdeler te laten slepen en een offerte voor herstel op te vragen. Toen hij die uiteindelijk ontving, viel hij bijna van zijn stoel. Hij moest liefst 103.764,17 euro betalen… voor één vervangingsonderdeel.

En het was geen typfout.

Hoe kan dat dan? De Huyndai van Westberg is een van de allereerste productieauto’s met een waterstofaandrijving. Het belangrijkste onderdeel erin is de brandstofcel, die het waterstof uit een tank aan boord combineert met zuurstof uit de lucht en zo de elektriciteit opwekt nodig om de motor aan te drijven.

Omdat er geen zware accu’s voor nodig zijn en er geen uitlaatgassen maar alleen zuiver water wordt uitgestoten, worden auto’s op waterstof door velen gezien als dé technologie voor de toekomst. Het grootste nadeel is nu nog dat er relatief veel energie verloren gaat.

“Ik was heel tevreden over mijn wagen”, getuigt Westberg nu in de Duitse krant Bild. Hij kocht de wagen in 2015 omdat er volgens hem betere oplossingen zijn dan de verbrandingsmotor. Aanvankelijk reed hij zelfs meer dan 110 kilometer om te kunnen tanken bij een van de weinige tankstations voor waterstof. “Maar dat vond ik niet erg. De wagen reed bijna geruisloos en had een bereik van 450 tot 500 kilometer. Perfect voor dagelijks gebruik.”

Nu heeft de brandstofcel het dus laten afweten. Fabrikant Hyundai heeft laten weten dat de reparatie zo duur is omdat het om een zeer zeldzaam model gaat. De Hyundai ix35 werd gemaakt tussen 2013 en 2018 en er werden maar 1.000 exemplaren van verkocht.

Westberg heeft - logischerwijze - besloten om de herstelling niet te laten uitvoeren en de wagen ‘total loss’ te verklaren. Hoewel zijn fabrieksgarantie van vijf jaar al een tijdje verlopen is, vindt hij echter dat Hyundai de auto moet terugnemen omdat die in zijn ogen nog niet klaar was voor serieproductie. Hyundai lijkt echter niet op de vraag in te gaan.