Foto van hun grote geluk ging viraal, maar toen ging extreemrechtse partij ermee aan de haal

“Een kleine overwinning voor ons, een enorme overwinning voor de LGBTQ+-gemeenschap.” Een Canadees homokoppel reageert tevreden op de veroordeling van Fratelli d’Italia, nadat de radicaal-rechtse partij van Italiaanse premier Giorgia Meloni zonder toestemming een foto van het koppel en hun pasgeboren zoontje gebruikt had als campagnebeeld.

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. De foto van het moment waarop BJ Barrone en Frankie Nelson hun zoontje Milo mogen verwelkomen, staat voor intens geluk. Geen wonder ook dat de foto, die dateert uit 2014 en gemaakt werd door Lindsay Foster, destijds in geen tijd de wereld rondging. “Voor ons vertegenwoordigt deze geboortefoto alles waar we voor staan”, aldus het Canadese koppel. “Familie, acceptatie en onvoorwaardelijke liefde.”

De foto van BJ Barrone en Frankie Nelson uit 2014, gebruikt in een campagnebeeld van Fratelli d’Italia. — © rr

Twee jaar later ging de foto opnieuw viraal, maar deze keer om een heel andere reden. De radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) had de foto zonder toestemming van Barrone en Nelson gebruikt in een van de campagnes tegen het draagmoederschap. “Hij (verwijzend naar zoontje Milo, red.) zal nooit mama kunnen zeggen”, luidde het bijschrift bij de foto. “We moeten de rechten van het kind verdedigen.”

“Familie draait om liefde”

Het Canadese koppel sleepte de Italiaanse regeringspartij voor de rechter voor het oneigenlijk gebruik van de foto en won. Fratelli d’Italia is door een rechtbank in Milaan veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 euro aan zowel Barrone als Nelson. De partij heeft wel al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

“Dit is een kleine overwinning voor ons, maar een enorme overwinning voor de LGBTQ+-gemeenschap in Italië en in het buitenland”, zo reageerde het koppel. “Deze uitspraak stelt ons in staat om onze foto terug op te vorderen en de wereld te laten zien dat familie om liefde draait.”

Anti-homowet

De Italiaanse premier Giorgia Meloni beloofde al voor de verkiezingen dat ze de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap wou terugschroeven. Eerder dit jaar maakte ze er werk van door de eerste “anti-homowet” goed te keuren. Die stelt dat alleen de biologische ouder nog op de geboorteakte vermeld mag worden en dat de andere niet-biologische ouder eerst een adoptieprocedure moet doorlopen vooraleer hij of zij erkend kan worden. Het gaat om een procedure die minstens drie jaar duurt en een pak geld kost.

Tot dan zal de niet-biologische ouder een pak minder rechten hebben en mogen ze bijvoorbeeld hun kind niet van school halen of beslissingen nemen over medische behandelingen zonder goedkeuring van de biologische ouder. Ook heeft de niet-erkende ouder geen enkel recht op het kind als er iets zou gebeuren met de erkende ouder.