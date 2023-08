Braziliaanse superster Neymar verklaart zijn keuze voor Saoedi-Arabië: “Dit is de plek waar je momenteel wil zijn”

De wereldsterren blijven Europa verlaten voor een (lucratief) avontuur in Saoedi-Arabië. Zo was de Braziliaanse superster Neymar (31) de volgende in het lijstje. Hij verliet Paris Saint-Germain voor Al-Hilal. Op het sociale mediaplatform van zijn nieuwe club legt hij uit waarom. “Ik heb altijd een wereldspeler willen zijn”

Neymar trekt niet enkel voor het geld naar Saoedi-Arabië, de Braziliaan heeft er ook ambities. “Ik wil nieuwe geschiedenis schrijven en de Saudi Professional League heeft een geweldige energie”, aldus de Braziliaan op de clubwebsite van Al-Hilal. “‘Er spelen topspelers en de competitie is enorm aan het groeien.”

“Ik denk dus dat dit de plek is waar je wil zijn. Ik heb veel bereikt in Europa en bijzondere tijden beleefd, maar ik heb altijd al een wereldspeler willen zijn en mezelf op de proef willen stellen met nieuwe uitdagingen en kansen op nieuwe plekken”, klinkt de opvallende verklaring van de Braziliaan voor zijn nieuw avontuur.

© REUTERS

Neymar tekende voor twee jaar en gaat zo’n 160 miljoen euro verdienen bij Al-Hilal. Maar het geld is zogezegd niet de enige drijfveer. “Het is een gigantische club, de beste van Azië. Dat geeft mij het gevoel dat dit de juiste beslissing is. Al-Hilal is de juiste club op het juiste moment. Ik hou van winnen en doelpunten maken. Ik ben van plan om dat te blijven doen in Saoedi-Arabië.”