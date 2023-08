Duitse politie-inspecteur doet chauffeur stoppen om hem te overvallen

Een hoofdinspecteur van de politie die een autobestuurder overvalt. Het zal ooit wel al eens de insteek zijn geweest voor een slecht filmscript, maar in Duitsland was het vorige maand gewoon realiteit. De inspecteur ging ervandoor met 57.000 euro cash en verschillende telefoons.

De overval vond plaats op 19 juli bij Messedamm. De 48-jarige politie-inspecteur B.L. zou toen samen met een onbekende handlanger een bestuurder naar de kant van de weg hebben verwezen. Aangezien de politieagent daarbij een dienstwagen en sirenes gebruikte, leek het alsof het ging om een gewone politie-interventie.

Volgens een politiewoordvoerder droeg B.L. tijdens de ‘interventie’ ook zijn officiële uitrusting, inclusief dienstwapen. Hij voerde een identiteitscontrole uit en liet daarna het 62-jarige slachtoffer geboeid in het politievoertuig plaatsnemen, terwijl hij samen met zijn handlanger de wagen doorzocht.

Daar zouden B.L. en zijn kompaan 57.000 euro aan contant geld en meerdere smartphones hebben buitgemaakt. “De politiechef zou het vermeende slachtoffer zelfs een politie-inbeslagnamerapport hebben gegeven, waarop het in beslag genomen geld niet stond vermeld”, aldus de politiewoordvoerder. B.L. zou op de hoogte zijn geweest van de grote hoeveelheid cash in de wagen. Of hij daar beroepshalve of privé was achtergekomen, is voorlopig onduidelijk.

De verdachte werd nog op dezelfde dag gearresteerd. Hij mag geen politietaken meer uitvoeren tot het onderzoek is afgerond, maar is tot nu toe wel uit de gevangenis gespaard gebleven.