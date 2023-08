De rijkste Belgen deel 3. Albert Frère gaf zijn kinderen elk de helft van zijn fortuin, al had hij het niet altijd onder de markt met zijn kroost

Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 3: het fortuin van de Fréres. Bij het overlijden van multimiljardair Albert Frère in 2018 werd zijn erfenis netjes in tweeën verdeeld tussen zoon Gérald en dochter Ségolène. Al moet gezegd dat de pater familias het bij leven niet altijd onder de markt had met zijn kroost.