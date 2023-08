Het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging: Charles De Ketelaere (22) krijgt bij Atalanta een tweede kans in Italië. Kan hij daar wél slagen, na zijn rampjaar bij AC Milan? Navraag bij de Italianen leert ons dat ze de hoop nog niet hebben opgegeven. “De verwachtingen liggen hoog, maar Bergamo is een simpele stad. Er zal veel minder druk zijn.”