Burnley-spelers onder vuur nadat ze Erling Haaland selecteerden in populair voetbalspelletje: “Dit is toch hetzelfde als gokken?”

Het Premier League-seizoen is begonnen en zo ook weer een Fantasy Premier League-seizoen. Het razend populaire spelletje waarin voetbalfans met een beperkt budget een elftal moeten samenstellen lokt meer dan 11 miljoen spelers. Maar nu kwam het spelletje in een minder goed daglicht. Drie spelers van het Burnley van Vincent Kompany hadden ook een ploeg gemaakt en daarin Erling Haaland als kapitein gekozen.

Vincent Kompany en Burnley trapten hun terugkeer in de Premier League af met een duel tegen landskampioen Manchester City. Erling Haaland was meteen goed bij schot en opende met twee goals meteen z’n rekening van het nieuwe seizoen. Pech voor Burnley, al zullen drie spelers van de ‘Clarets’ dat minder erg vinden. Josh Brownhill, Jack Cork en Arijanet Muric zouden net als 73% van de FPL-spelers Haaland namelijk als aanvoerder in hun FPL-ploeg gezet hebben, wat veel punten opleverde.

Al roept dat online toch veel kritiek op. Ondanks dat Cork en Muric negentig minuten op de bank zaten en Brownhill pas inviel na de tweeklapper van Haaland, vinden veel mensen op sociale media het onacceptabel dat de spelers hun tegenstander selecteerden in het spelletje. Zij zien het als een soort van wedstrijdvervalsing.

“Wanneer beginnen we hier op dezelfde manier naar te kijken als naar gokken”, vraagt iemand zich op X af. Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder: “Ze zouden dezelfde straf moeten krijgen als Ivan Toney!” De Engelse spits van Brentford kreeg onlangs een schorsing van acht maanden nadat hij maar liefst 232 keer de gokregels van de Premier League had overtreden. Toney zou o.a. dertien keer gegokt hebben op het verlies van zijn eigen ploeg.

Natuurlijk is er een aanzienlijk verschil tussen FPL en echt gokken. Bij het online spelletje zijn er in principe geen geldprijzen te winnen, maar wel worden andere prijzen aangeboden zoals reizen, elektronica of VIP-arrangementen voor Premier League-duels.

Doelman had geen Haaland

Jack Cork had trouwens ook nog Kevin De Bruyne in zijn team, maar veel punten zal onze landgenoot de komende maanden niet opleveren: KDB is out met een hamstringblessure. Ook Burnley-doelman James Trafford speelt het spelletje, maar hij had Haaland niet in z’n ploeg gezet. Nog straffer: de doelman had zichzelf vicekapitein gemaakt. Dat zou extra punten opleveren bij een goede prestatie, maar ondanks zijn vertrouwen kon Trafford Haaland niet afstoppen.