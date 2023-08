Grondwettelijk Hof van Thailand weigert beroep van winnaar verkiezingen te onderzoeken

Het Grondwettelijk Hof van Thailand heeft woensdag geweigerd een beroep te onderzoeken van de winnaar van de verkiezingen, Pita Limjaroenrat, waarmee de weg geopend wordt voor een nieuwe stemming in het parlement over een nieuwe regeringsleider.

Het Grondwettelijk Hof deelde mee dat het “met unanimiteit beslist had het beroep niet te onderzoeken” dat Pita Limjaroenrat had aangetekend tegen de weigering hem een tweede stemming in het parlement te gunnen nadat de partijleider van MFP het aanvankelijk niet gehaald had. De nieuwe stemming kan vanaf vrijdag gehouden worden en een einde maken aan de politieke impasse waarin het land sinds de algemene verkiezingen van mei verkeert.

De hervormingsgezinde partij MFP (Move Forward) lag afgetekend op kop in de verkiezingen van 14 mei, dankzij massale steun van jongeren die naar diepgaande veranderingen snakken in het koninkrijk, dat sinds bijna een decennium door het leger wordt bestuurd. Maar Pita (42), opgeleid aan de prestigieuze Harvard-universiteit, werd op zijn weg naar de post van eerste minister tegengewerkt door de conservatieve krachten van het land. Die zijn beducht voor de wil van MFP om de strikte wet op de majesteitsschennis te hervormen die de koning en zijn familie tegen elke kritiek beschermt.

Het parlement verwierp de kandidatuur van Pita voor het premierschap en weigerde hem een tweede stemming toe te kennen. Deze weigering werd aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd.

De partij die bij de verkiezingen als tweede uit de bus kwam, Pheu Thai, tracht nu een nieuwe meerderheid rond zakenman Srettha Thavisin te vormen. De partij is bereid een regering zonder MFP te leiden en is ervan overtuigd dat ze de nodige stemmen in het parlement kan krijgen.