Kanteling van gezonken binnenschip in Dendermonde niet gelukt, bergingsteam wil woensdag nog lichten

Het gezonken binnenschip dat in Dendermonde geborgen wordt, is dinsdag nog niet gekanteld. Het vaartuig, dat op de bodem van de Schelde ligt, zou gisteren met twee zware kabels rechtgetrokken worden om woensdag aan de lichting te beginnen. Maar dat is niet gelukt.

De bergingsactie wordt woensdag hernomen. Bedoeling is om het schip te kantelen en te beginnen met de lichting. Die twee handelingen gebeuren in één beweging. Indien de stroming en omstandigheden het toelaten, kan het binnenschip woensdag toch nog aan de oppervlakte komen.

Vermist

De binnenschipper en zijn twee honden zijn nog steeds vermist ondanks een grootschalige zoekactie vorige week. Mogelijk bevinden ze zich ergens in het schip, maar ook duikers hebben dat nog niet kunnen bevestigen. Het parket voert officieel nog steeds een opsporingsonderzoek naar de man uit Charleroi.

Na het ongeval werd een grootschalige zoekactie opgestart. Speurhonden hebben de oevers uitgekamd en een politiehelikopter het wateroppervlak met hittesensoren. Maar de schipper werd niet gevonden. Het is nog steeds onduidelijk wat er gebeurd is met het schip, dat om 10u45 in sneltempo is gezonken.

Bergingsactie

Ondertussen is de bergingsactie in volle gang. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Hebo werkt nauw samen met de hulpdiensten en het parket. Woensdag worden voor de operatie 57 mensen ingezet. De civiele bescherming zet 14 personen in, van wie 6 duikers met 2 vaartuigen.

De omgeving wordt afgeschermd van het publiek. De politie heeft in totaal 32 personen ter plaatse, vaak uit naburige politiezones. Ook de scheepvaartpolitie, de federale slachtofferbejegening, de cel vermiste personen en slachtofferidentificatie zijn betrokken. De medische discipline bestaat uit 4 personen en een ziekenwagen.

Scheepvaart is verboden tijdens de bergingsactie, die waarschijnlijk nog tot vrijdag zal duren. De meeste binnenschepen die over de Schelde via Grembergen moeten varen, nemen tijdens de berging een omweg. Zowel plezier- als beroepsvaart is niet toegelaten tussen kilometerpunt 41 en 42.1. Op de vaarroute passeren professionele en pleziervaartuigen. Wat beroepsvaart betreft, passeren in een normale maand ongeveer 450 schepen.