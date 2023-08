Turkije registreert recordtemperatuur van 49,5 graden

Niet alleen Spanje, Italië en Griekenland kreunen deze zomer onder de hitte, ook in Turkije is het bakken geblazen. Dinsdag werd daar een recordtemperatuur van 49,5 graden Celsius gemeten. Experts waarschuwen intussen dat de trend van hittegolven in het Middellandse Zeegebied zeker al tot 2040 aanhoudt.