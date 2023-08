Stephanie lokt interesse tot in Dubai met tweedehands handtas van 200.000 dollar: “Nog geen minuut spijt gehad”

In de meeste tweedehandswinkels vind je koopjes, maar sommige spitsen zich toe op net heel exclusieve items. Bij Lotte Louise in Knokke-Heist geef je een handtas van Hermès of Louis Vuitton een tweede leven. Voor 400 euro heb je al een designer bag, maar als het wat meer mag zijn, is er ook een tas van 200.000 dollar in krokodillenleer. “En ook daar is voldoende interesse voor”, aldus uitbaatster Stephanie.

Lotte Louise is geen nieuwe winkel: uitbaatster Stephanie is al sinds 2013 bezig met tweedehands merkkleding voor dames. “Maar omdat we veel klanten hebben uit de buurt van Knokke-Heist, besloten we om hier een pop-up te starten”, zegt ze. De winkel ligt in de Lippenslaan, in het hartje van de badplaats. “Ondertussen is onze zaak in Halle gesloten. Maar geloof mij: we hebben nog geen minuut spijt gehad van onze beslissing om hier iets te starten.”

Namaak uit den boze

Dat begrijpen we: wanneer we de zaak binnenwandelen, is het er over de koppen lopen. “Ondertussen zijn er ook mensen jaloers geworden op onze winkel. Onze pagina op Instagram wordt keer op keer gerapporteerd omdat we fake zouden zijn. We weten van wie het komt, hoor. Maar het is best vervelend.” (Lees verder onder de foto)

Het concept is eenvoudig: mensen die een luxueus artikel willen verkopen, kloppen aan bij Lotte Louise. “We gaan zelfs aan huis om de verkoop te bespreken”, zegt Stephanie verder. “Onze criteria zijn streng: het moet kwaliteit zijn. Namaak halen we er zo uit. Het gebeurde al dat we dat aangeboden krijgen. Maar dan zeggen we dat het item niet in onze winkel past. We moeten altijd beleefd blijven, hé.”

Een designer handtas koop je er al voor een paar honderd euro. “Een Louis Vuitton, bijvoorbeeld. We willen toegankelijk blijven”, zegt Stephanie. Maar even goed tel je een paar honderdduizend euro neer voor een stuk. “Enkele dagen geleden kregen we een uitzonderlijk item aangeboden van een leverancier uit Barcelona”, zegt Stephanie. “Een Hermès Kelly 28 Himalaya, van Niloticus-krokodillenleer.”

Wanneer je de tas opzoekt via Google, kom je op een nieuwprijs van 1 miljoen euro. “Wij verkopen hem voor 200.000 dollar. En er is voldoende interesse voor het item. Een sjeik uit Dubai wil hem graag kopen.”

Geen fan

In totaal liggen er ongeveer driehonderd stuks in de winkel. Tachtig procent handtassen, maar ook bontjassen en schoenen. “Bontjassen en Knokke: dat ging marcheren. In Brussel moet je daar niet mee rondlopen, want zo’n bontjas wordt binnen de kortste keren beklad. Maar in Knokke wordt dat nog gedragen. Zelf ben ik niet zo’n fan: ik zit nogal in met dierenrechten. Maar als de klant vragende partij is, waarom niet.”