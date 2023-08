Ajax-trainer Maurice Steijn spant rechtszaak aan tegen ex-voetballer Pierre Van Hooijdonk na beschuldigingen: “Hij doet duistere deals”

Van Hooijdonk zat zondag als vaste tafelgast in Studio Voetbal. Hij betichtte Steijn van “betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Dat gebeurde volgens Van Hooijdonk toen Steijn trainer was van NAC Breda, in het seizoen 2020-2021. Zelf zit de oud-voetballer nu in de raad van commissarissen bij NAC. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.

Steijn eiste maandag in een brief dat Van Hooijdonk de uitspraken over hem uiterlijk woensdag 12 uur zou rectificeren, zowel schriftelijk als in de komende uitzending van Studio Voetbal. Omdat Van Hooijdonk daar geen gehoor aan heeft gegeven, zet Steijn de volgende stap door naar de rechter te gaan. Volgens Jan Kabalt, de advocaat van de Ajax-trainer, spant hij een kort geding aan. De NOS beraadt zich op een reactie.

De 49-jarige Hagenaar werkt sinds kort bij Ajax, dat hem deze zomer aanstelde als hoofdtrainer. Steijn had afgelopen seizoen Sparta Rotterdam onder zijn hoede en was eerder trainer van onder meer ADO Den Haag en VVV. In Breda zat Sydney van Hooijdonk, de zoon van tv-analyticus Pierre van Hooijdonk, in zijn selectie.

Bij NAC wil vooralsnog niemand inhoudelijk ingaan op de aantijgingen van Van Hooijdonk, die zich intussen wel excuseerde. Edwin van Baal, in de periode van Steijn voorzitter van de raad van commissarissen bij NAC, schreef een brief naar Ajax. Daarin neemt hij afstand van de “insinuaties en aantijgingen” door de huidige commissaris. Ajax zegt Steijn volledig te steunen.