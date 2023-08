Rudy Giuliani staat “honderdduizenden dollars” in het rood na verdedigen Donald Trump

Rudy Giuliani kampt met financiële moeilijkheden, meldt nieuwssite CNN. De voormalige burgemeester van New York zou nog voor “honderdduizenden dollars” aan achterstallige rekeningen en sancties moeten betalen in verband met zijn juridisch werk ter verdediging van Donald Trump.

Giuliani heeft een appartement in Manhattan te koop aangeboden voor 6,5 miljoen dollar. Noodgedwongen, aldus zijn advocaten. Want zijn geld is op.

“Hij heeft financiële moeilijkheden”, zo verklaarden zijn advocaten eerder deze maand tijdens een burgerlijke smaadzaak die twee verkiezingsmedewerkers uit Georgia tegen Giuliani hadden aangespannen (in 2020 had Giuliani op een persconferentie geclaimd dat er verkiezingsfraude had plaatsgevonden in de staat). “Hij heeft meer tijd nodig om de advocaatkosten te betalen en zou graag uitstel willen krijgen van de rechtbank.”

Het is lang niet de enige rechtszaak die Giuliani aan zijn been heeft omwille van zijn werk voor voormalig president Donald Trump. De standaard juridische kosten niet meegerekend wordt de voormalige burgemeester van New York ook nog eens geconfronteerd met bijna 90.000 dollar aan sancties van een rechter in een andere smaadzaak, een maandelijkse vergoeding van 20.000 dollar aan een bedrijf om zijn elektrische gegevens te beheren, 15.000 dollar of meer omdat zijn gegevens doorzocht moesten worden en zelfs een vonnis van 57.000 dollar tegen zijn bedrijf voor onbetaalde telefoonrekeningen.

Zijn financiële situatie zal er de komende dagen allicht niet op verbeteren. Nog deze week zullen er allicht rechterlijke beslissingen vallen in twee rechtszaken tegen hem wegens laster bij de verkiezingen van 2020.

Ondertussen is zijn vergunning als advocaat (tijdelijk) geschorst, waardoor Giuliani volgens zijn advocaten ook nog eens “belemmerd wordt” om geld te verdienen én heeft hij nog een persoonlijke rechtszaak aan zijn been van een ex-werkneemster (omwille van seksuele intimidatie).

