Ook Tenerife getroffen door bosbranden: verschillende dorpjes geëvacueerd

Na bosbranden op onder meer Rhodos, Hawaï, Canada en Zuid-Frankrijk moeten de inwoners van enkele dorpjes op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife nu ook evacueren. “De brand is krachtig en bevindt zich in een moeilijk gebied.”

De brand brak dinsdagavond uit in een bebost gebied in het noordoostelijke deel van het populaire Canarische eiland. Het gaat om een regio met steile rotswanden, wat de taak van de brandweer bemoeilijkt. Het vuur begon in het berggebied Arafo en verspreidde zich later naar de gemeente Candelaria. De inwoners van een vijftal kleine dorpjes, Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafoña en Las Lagunetas, moesten al geëvacueerd worden. Volgens de lokale autoriteiten zou het om “slechts” enkele personen gaan omdat het een landelijk gebied is. De evacuatie-zone zou in de komende uren wel nog verder uitgebreid kunnen worden.

“Het vuur is krachtig en bevindt zich in een moeilijk gebied”, zei de regionale president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, tijdens een persconferentie op Tenerife. “De focus ligt op het voorkomen dat het vuur zich verder verspreid naar de woongebieden dicht bij de kust.”

Woensdagochtend zou de brand al zo’n 130 hectaren in de buurt van El Teide, de grootste vulkaan op het eiland, in as gelegd hebben. Enkele uren later was er al sprake van meer dan 300 hectaren en bijkomende brandhaarden.

Zo’n elf blushelikopters worden ingezet, samen met 150 brandweerlieden en 50 militairen. Volgens de reddingsdiensten zou het zeker meer dan een dag in beslag nemen om het vuur onder controle te krijgen. De lokale autoriteiten hebben het berggebied op het eiland afgesloten voor bezoekers en vragen inwoners en toeristen om uit de bossen te blijven. Ook verschillende wegen werden uit voorzorg afgesloten.

“Geen lachtertje”

Stefanie Roggen (28) uit Diepenbeek is met haar vriend Pieter op vakantie op Tenerife. “Wij verblijven in de regio Adeje, maar reden vandaag (woensdag, red.) met onze huurauto voor een daguitstap naar La Laguna. Wij reden vanmorgen door de bergen en zagen vanop de autosnelweg verschillende brandhaarden. Dat was toch wel even schrikken. Het is geen lachertje. Je ruikt de brandgeur en de lucht is donker.”

Voorlopig kregen zij nog geen meldingen over evacuaties. “Maar mijn smartphone gaf wel al enkele dagen ‘noodweer door extreme hitte’ aan. Het is hier ook echt wel heel warm”, zegt ze. “Iedereen is hier wel nog erg kalm. Blushelikopters hebben wij al gezien, maar eigenlijk gaat het dagelijkse leven gewoon verder.”

Aanstaande zaterdag vertrekken zij normaal gezien opnieuw naar huis. “Maar ik weet niet of de vliegtuigen zullen kunnen blijven vliegen met die rook in de lucht. Het is voorlopig afwachten.”

