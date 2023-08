Verkoop warmtepompen meer dan verdubbeld in eerste jaarhelft

De verkoop van warmtepompen en warmtepompboilers in België is tijdens de eerste zes maanden van het jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de sector.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden 30.000 warmtepompen verkocht, of een stijging met 140 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werden ook 22.000 warmtepompboilers - dat zijn warmtepompen waarmee water voor bad, douche en keuken wordt verwarmd - verkocht, of een stijging met 142 procent.

Dat betekent dat een op de vier warmtegeneratoren die vandaag in ons land worden geplaatst, een warmtepomp is. Dat zegt InfoWarmtePomp.be, een initiatief van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen.

In 2022 was er al een verdubbeling van het aantal geplaatste warmtepompen en een verdrievoudiging van het aantal geplaatste warmtepompboilers.

Vooral in Vlaanderen worden veel warmtepompen en warmtepompboilers geplaatst. De verkoop wordt er onder meer gestimuleerd door de premies die de Vlaamse overheid toekent. Ook sleutel-op-de-deurwoningen zijn in Vlaanderen meer ingeburgerd, en die worden vaak verkocht inclusief warmtepomp.