Vier minderjarige jongeren verhoord voor vernedering van 13-jarige in Sint-Truiden

Politie en parket hebben vier minderjarige jongeren geïdentificeerd die verdacht worden van het bedreigen en slaan van een 13-jarige. Ze filmden de halfnaakte jongen terwijl ze hem vernederden en schopten. De politie heeft de jongeren verhoord en een aantal gsm-toestellen in beslag genomen.

De feiten vonden eind februari plaats. Op beelden die onze redactie ontving is de 13-jarige jongeman zittend op zijn knieën te zien, met zijn broek op zijn enkels. De jongen excuseert zich eerst voor iets, waarna de daders hem dwingen om de grond te kussen. Wanneer hij niet meteen ingaat op hun vraag, duwt iemand met een kap over het hoofd hem op de grond. De jongen vraagt nog om te stoppen, maar krijgt een schop.

Naar aanleiding van de feiten stapt de familie van de jongen in maart naar de politie en dienen ze een klacht in. Het parket Limburg startte daarop een opsporingsonderzoek. “Ondertussen konden de verdachten van de feiten worden geïdentificeerd”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Het betreft vier minderjarige jongeren. Zij werden inmiddels verhoord. Aangezien er filmpjes van de feiten werden gemaakt, werden ook enkele gsm-toestellen in beslag genomen en geanalyseerd.” De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voert verder onderzoek.