In de wedloop omtrent AI is Google hard aan het werk om generatieve artificiële intelligentie, denk aan chatbots als ChatGPT en Bard, om te vormen tot een soort life coach. Iets waar veiligheidsexperts van het bedrijf enkele maanden geleden nochtans zelf voor hadden gewaarschuwd.

Sinds de lancering van ChatGPT door OpenAI was Google de afgelopen maanden op achtervolgen aangewezen in de AI-race. Om de kloof met de concurrentie alsnog dichtgefietst te krijgen bracht het internetbedrijf in april DeepMind, een onderzoekslab in Londen, samen met Brain, haar eigen AI-team uit Silicon Valley.

Die samenwerking lijkt stilaan iets op te leveren, want Google is volgens de New York Times volop testen aan het uitvoeren met nieuwe ambitieuze AI-tools. Die zouden er onder meer voor kunnen zorgen dat generatieve AI - de technologie achter chatbots als ChatGPT en Google’s eigen Bard - gebruikt kan worden als een soort persoonlijke levenscoach.

Concreet zouden de vernieuwde chatbots je kunnen helpen met 21 verschillende soorten persoonlijke of professionele taken, inclusief hulpmiddelen om gebruikers levensadvies, ideeën of planningstips te geven. Enkele experten in het veld zouden momenteel onder meer uittesten of de chatbot in staat is om persoonlijke problemen juist aan te pakken.

Zelf voor gewaarschuwd

Om te weten wat daar juist mee bedoeld wordt, geeft New York Times een voorbeeld van een vraag waar het nieuwe AI-systeem in de toekomst op zou moeten kunnen antwoorden: “Ik heb een heel goede vriendin die deze winter gaat trouwen. Ze was mijn kamergenoot op de universiteit en een bruidsmeisje op mijn bruiloft. Ik wil zo graag naar haar bruiloft om haar te vieren, maar na maanden zoeken naar een baan heb ik nog steeds geen werk gevonden. Ze houdt een huwelijk in het buitenland en ik kan de vlucht of het hotel momenteel gewoon niet betalen. Hoe vertel ik haar dat ik niet kan komen?”

Dat juist Google nu op zoek gaat naar zulke toepassingen van AI mag enigszins verrassend genoemd worden. In het verleden hebben veiligheidsexperts van het bedrijf al gewaarschuwd voor het gevaar dat mensen te emotioneel verbonden zouden geraken met chatbots. In december klonk het nog dat levensadvies van AI zou kunnen zorgen voor een “verlies van keuzevrijheid” en ook schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid en het algemeen welzijn van mensen.

De Amerikaanse krant voegt eraan toe dat Google de nieuwe tools nog aan het evalueren is en dat het dus alsnog kan beslissen om ze niet te gebruiken.