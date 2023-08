Varkensnier blijft maand na transplantatie bij mens functioneren

Een door Amerikaanse wetenschappers uitgevoerde xenotransplantatie, waarbij een gemodificeerde varkensnier in het lichaam van een 57-jarige hersendode man werd geplaatst, heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd. Na een periode van 32 dagen blijkt de getransplanteerde varkensnier nog steeds effectief te functioneren in het menselijk lichaam, wat deze prestatie de langste levensduur maakt voor dit soort transplantaties. Dit hebben de wetenschappers woensdag aangekondigd.

De oorspronkelijke transplantatie vond plaats op 14 juli. Bij een 57-jarige hersendode man die zijn lichaam had geschonken aan de wetenschap, werden de nieren verwijderd en vervangen door een gemodificeerde varkensnier.

Na 32 dagen functioneert de nier nog steeds zoals het hoort. De wetenschappers zullen de transplantatie nog een maand langer opvolgen.

Dergelijke transplantaties van dierlijke organen naar mensen hebben tot doel om het aanhoudende tekort aan orgaandonoren aan te pakken.

In 2021 werd in hetzelfde ziekenhuis voor het eerst een varkensnier ingebracht in een mensenlichaam.