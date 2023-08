Belegger die financiële crisis van 2008 voorspelde, zet 1,6 miljard dollar in op Amerikaanse beurscrash

Michael Burry (52), de Amerikaanse belegger die grote bekendheid verwierf met zijn voorspelling over de uitbraak van de kredietcrisis van 2008, ziet het weer somber in voor de aandelenmarkten in de VS. Hij wedt 1,6 miljard dollar tegen de S&P 500 en techbeurs Nasdaq. Een voorbode van een nieuwe beursmalaise?

Als investeerder kreeg Michael Burry grote faam doordat hij inspeelde op de ineenstorting van de beurzen als gevolg van de verwachte malaise bij Amerikaanse banken. Er werden in de VS tot 2007 op grote schaal hypotheken verstrekt aan consumenten zonder inkomen. Na het omvallen van Lehmann Brothers in 2008 ontstond er grote paniek onder beleggers waardoor de aandelenmarkten in een duikvlucht terechtkwamen.

Zijn verhaal is later verfilmd onder de titel The big short. Topacteur Christian Bale kroop in de rol van Michael Burry, die veel geld verdiende door met grote bedragen via beleggingsinstrumenten te speculeren op een val van de aandelenmarkten, het zogeheten short gaan.

LEES OOK. Zware verliezen voor Netflix en Tesla op Wall Street

Verval beurzen

Burry houdt er rekening mee dat de beurzen opnieuw in verval kunnen gaan raken. Hij heeft via zijn investeringsfonds Scion Asset Management in totaal voor 40 miljoen dollar (36,6 miljoen euro) aan zogeheten putopties gekocht tegen fondsen die de S&P 500 en techbeurs Nasdaq volgen met een maximale exposure tot 1,6 miljard dollar (1,47 miljard euro), zo komt naar voren op basis uit meldingen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De putopties kunnen zijn ingenomen om te profiteren van een neergang, maar ook als bescherming van de eigen portefeuille.

Toch verandert niet alles wat Burry aanraakt in goud. Aan het begin van het beursjaar gaf hij zijn miljoenen volgers nog het advies om aandelen van de hand te doen. Aan het einde van de handelsmaand liet Burry echter weten verkeerd te zitten nadat vooral de techaandelen hard omhooggingen als gevolg van de AI-hype.

Ook zijn gok om te wedden op het falen van Tesla pakte bepaald niet goed uit. De koers van de elektrische-autofabrikant maakte in de voorbije jaren een enorme rit omhoog op techbeurs Nasdaq.

Met zijn vermogen behoort Burry, die ook wel bekend staat als The Wizard of Odds, niet tot de grootverdieners. Volgens zakenblad Forbes is hij goed voor een bedrag van 300 miljoen dollar (275 miljoen euro).

Opgelopen rente

Philip Marey, macro-econoom bij de Nederlandse Rabobank, benadrukt dat Amerikaanse grootbanken er een stuk beter voorstaan dan tijdens de kredietcrisis. Hij wijst er echter op dat kleinere banken in de VS wel in de problemen kunnen komen vanwege de risico’s met leningen op commercieel vastgoed. Eerder dit jaar viel Silicon Valley Bank, de geldschieter van start-ups, nog om als gevolg van klanten die massaal wegliepen vanwege de zorgen over de impact van de hard opgelopen rente. “Kleinere banken in de VS staan ook onder minder scherp toezicht van de Federal Reserve”, aldus Marey.

Aan de andere kant is er volgens de econoom weinig reden tot zorgen over de Amerikaanse economie. “De arbeidsmarkt in de VS draait nog steeds goed en consumenten blijven geld uitgeven. Er wordt steeds meer rekening gehouden met een softlanding, ondanks de golf aan renteverhogingen die de Fed (de Amerikaanse centrale bank, red.) heeft doorgevoerd.”

Verder is er nog wel de politieke onzekerheid in de VS, stelt Marey. De reeks aan rechtszaken tegen de voormalige president Trump – nog steeds zeer geliefd bij veel Republikeinen – kan volgens hem bij een veroordeling de aanzet geven tot een escalatie van de spanningen met de Democraten.