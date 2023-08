Auto rijdt in op terras van bekend restaurant: bestuurder (42) aangehouden voor poging tot doodslag

De Mechelse onderzoeksrechter heeft woensdag een 42-jarige Lierenaar aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man was dinsdagavond met zijn wagen ingereden op het terras van het bekende restaurant Rosario in de Eikelstraat. Daarbij raakten enkele mensen gewond.

Politie en parket onderzoeken momenteel de juiste omstandigheden waarin het voorval zich afspeelde. Vast staat dat er nog een achttal mensen op het terras van het Italiaanse restaurant zaten toen de auto erop inreed. “De slachtoffers zijn tussen de 10 en 52 jaar oud. De meesten liepen lichte verwondingen op maar één man, een persoon van 49 jaar oud, raakte zwaargewond. Hij verkeer niet in levensgevaar”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Volgens het Antwerpse parket is er sprake van een eerder incident tussen de betrokken personen. Naar verluidt zou er een ruzie zijn ontstaan over een parkeerplaats niet zo ver van de Eikelstraat en waar de veertiger altijd zou staan.

Na de woordenwisseling is de man in zijn auto gestapt en toen hij wat later de andere mensen op het terras zag zitten is hij erop ingereden. Mogelijk ging het om een impulsieve, maar wel zeer gevaarlijke reactie.

De verdachte kon dinsdagavond nog worden opgepakt. Hij woont zelf vlak bij het restaurant en zou werken in een andere eetgelegenheid in dezelfde buurt.

De veertiger werd woensdag voorgeleid bij de Mechelse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Vrijdag komt hij voor de raadkamer. Die moet dan over zijn verdere aanhouding oordelen.

