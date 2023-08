IJsmummie Ötzi had donkere huid en was kalend

Ötzi, de 5.300 jaar oude mummie die in 1991 teruggevonden werd in het ijs in de Italiaanse Alpen, zou een donkere huid hebben gehad en kalend zijn geweest. Dat blijkt althans uit nieuw Europees onderzoek.

Uit eerder onderzoek werd geconcludeerd dat Ötzi genetisch verwant was met de steppeherders van 4.900 jaar geleden. Maar het nieuwe onderzoek ondersteunt die these niet. Dankzij nieuwe technologieën, waarbij de genetische code van de mummie werd vergeleken met zijn tijdsgenoten, blijkt nu dat hij meer verwant is met de vroegere boeren uit Anatolië (Turkije, red).

“De genoomanalyse onthult fenotypische kenmerken zoals een hoge huidpigmentatie, donkere ogen en mannelijke kaalheid, die in schril contrast staan met vroegere reconstructies die een lichte huid, blauwe ogen en een sterk behaarde man lieten zien”, aldus Johannes Krause van het Max Planck Instituut in Leipzig.

Originele huidskleur

Volgens antropoloog Albert Zink, die eveneens betrokken was bij de studie als hoofd van het Eurac-onderzoeksinstituut in Bolzano, vertoont de ijsmummie “de donkerste huidsoort” onder de Europeanen. “Vroeger werd gedacht dat zijn huid donkerder was geworden door de bewaring in het ijs, maar nu gaan we ervan uit dat het zijn originele huidskleur is”.

Het feit dat hij kalend was, en dus niet over een dikke, lange haardos beschikte zoals eerder werd gedacht, kan ook verklaren waarom er bijna geen haren op de mummie zijn teruggevonden, aldus Zink.

Zijn genen wijzen daarnaast op een verhoogd risico op obesitas en op diabetes type 2. Hij wordt op ongeveer 45 jaar geschat op het moment van zijn overlijden.