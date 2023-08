Werknemer van British Museum in Londen ontslagen na verdwijnen van collectiestukken

Het British Museum in Londen heeft een van zijn medewerkers ontslagen nadat er voorwerpen vermist, gestolen of beschadigd bleken te zijn. Dat heeft het museum woensdag meegedeeld.

Het museum laat weten dat er een onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging is gevraagd en er is “een krachtig programma” opgestart om de vermiste voorwerpen terug te vinden. Het gaat om gouden juwelen en stenen van halfedelstenen en glas daterend van de 15de eeuw voor Christus tot de 19de eeuw.

“Onze prioriteit is nu drieledig: ten eerste, de gestolen voorwerpen terugvinden; ten tweede, uitzoeken wat er gedaan had kunnen worden om dit te voorkomen; en ten derde, alles doen wat nodig is, met investeringen in beveiliging en collectiebeheer, om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt’‘, zegt George Osborne, voorzitter van het British Museum.

Het museum laat weten dat er juridische stappen zullen ondernomen worden tegen de persoon in kwestie en dat de zaak onderzocht wordt door de Londense politie.