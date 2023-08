Terug in blauw en zwart: Charles De Ketelaere verlaat AC Milan en gaat op huurbasis voetballen voor Atalanta

De club uit Bergamo huurt de Rode Duivel (voor 3 miljoen) met een aankoopoptie van 22 miljoen plus 4 miljoen bonussen. Milan heeft een doorverkooppercentage van 10 procent.

De Ketelaere verkaste vorige zomer voor minstens 32 miljoen euro van Club Brugge naar AC Milan, maar hij kon er afgelopen seizoen allerminst overtuigen. In 40 wedstrijden, waarin hij slechts 13 keer in de basis startte, slaagde de Bruggeling er geen enkele keer in om te scoren en lukte hij slechts een assist. Bij Atalanta hoopt hij dan ook zijn carrière te herlanceren.

De 12-voudige Rode Duivel zal bij Atalanta het rugnummer 17 dragen. Atalanta groeide de voorbije seizoenen uit tot een subtopper in de Serie A. De voorbije zeven seizoenen werd de club drie keer derde, een keer vierde, een keer vijfde, een keer zevende en een keer achtste.

La Dea

Atalanta was jarenlang een ploeg die schipperde tussen Serie A en Serie B, maar sinds de aanstelling van Gian Piero Gasperini als trainer scheert de club uit Bergamo hoge toppen. Sinds 2017 eindigde de club als vierde, zevende, derde, derde, derde, achtste en vijfde. Het speelde ook twee bekerfinales. In 2020 haalde ‘La Dea’ (De Goddin) zelfs de kwartfinales van de Champions League, in 2022 de laatste acht in de Europa League. Fun fact: in 1988 verloor Atalanta in de halve finales van de toenmalige Beker der Bekerwinnaars over twee wedstrijden van KV Mechelen.

De Italiaan Gasperini - als speler nog actief voor Juventus - heeft een naam opgebouwd als een trainer die het beste (en meer) uit zijn spelers kan halen. Daarvoor gebruikt hij een flexibele 3-4-3, waarbij balbezit en hoge druk centraal staan. Gasperini houdt van risicovol en energiek voetbal, met spelers die constant van positie wisselen en elkaar overlappen. Zijn inspiratie haalde hij bij het grote Ajax van Louis van Gaal. Dat resulteert regelmatig in wedstrijden met veel goals, aan beide kanten. Enkele uitslagen van vorig seizoen: 8-2 tegen Salernitana, 3-3 tegen Juventus, 2-3 tegen Inter (2x), 3-2 tegen Spezia en 5-2 tegen Monza.

© AFP

Timothy Castagne speelde drie seizoenen in Bergamo en was in 96 optredens goed voor acht goals en tien assists. Meer dan bij Genk en Leicester ondanks meer wedstrijden voor beide clubs. Joakim Maehle (ex-Genk) begint er normaal ook aan z’n derde jaar en tot de winter van 2023 maakte Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) er het mooie weer met z’n gouden linker. Momenteel spelen er met Teun Koopmeiners en Marten de Roon twee Nederlandse internationals. De club verkocht deze zomer spits Rasmus Hojlund voor 70 miljoen aan Manchester United.

Gasperini maakte de voorbije jaren grote namen van onder anderen Papu Gomez en Josip Ilicic. Twee spelers met een gelijkaardig profiel als De Ketelaere, voor wie er offensief plek zou kunnen zijn als nummer 10 achter Ademola Lookman en Duvan Zapata (of nieuwkomer El Bilal Touré). Vorig seizoen speelde vooral Mario Pasalic als spelmaker op die positie.