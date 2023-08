Hein Vanhaezebrouck maakt zich daags voor Europese confrontatie geen illusies over goudhaantjes Gift Orban en Hugo Cuypers: “Ik leef van dag tot dag”

Gift Orban én Hugo Cuypers deze zomer verkopen, is dat überhaupt een optie voor AA Gent? Voor de komst van Sam Baro was het antwoord een volmondige ja. Daar hield iedereen binnen AA Gent rekening mee, dat minstens een van de Gentse goalgetters geld in het laatje moest brengen, en dus misschien zelfs beiden. Doordat er inmiddels een kapitaalsinjectie plaatsvond, is de nood om veel te verkopen kleiner.

Vandaag wil niemand bij AA Gent gezegd hebben dat Cuypers of Orban na 1 september – deadlinedag in de kapitaalkrachtige landen – nog Buffalo zijn. Omdat er aan hen gesnuffeld wordt, de interesse van Bologna en Tottenham is bekend. Omdat beiden zelf niet tegen een stap hogerop zijn. Orban heeft zelf al aangegeven hoe ambitieus hij is maar ook Cuypers voelt zijn leeftijd in zijn nadeel wegtikken. Maar vooral omdat er voor beiden niet te weigeren aanbiedingen kunnen binnenlopen.

Voor gek veel geld is alles te koop. Tot op heden blijkt Bologna echter (heel) ver van voldoende te willen bieden en is er ook voor Orban nog geen club die de jackpot wil betalen. De trainer heeft volgende maand misschien toch nog een van zijn topschutters, maar hij maakt zich geen illusies. “Uiteindelijk zijn ze er allemaal nog. Wie weg is, is vertrokken. Toen hebben we ook niets vooraf gezegd. Zoals bij Okumu.”

© BELGA

“Momenteel hebben we de meeste jongens mee, enkel Castro-Montes niet. De anderen zijn mee en zullen ook spelen. Het is leven van dag tot dag en zien wat de andere dag brengt. Ik wil gewapend zijn. We hebben ook al een aantal vervangers voor bepaalde posities, zoals Brown en Fadiga die erbij kwamen. Dat is misschien al een duidelijk antwoord waarom sommigen erbij zijn en anderen niet.”

Castro-Montes bleef inderdaad in Gent in afwachting van een transfer, terwijl Orban en Cuypers wel het vliegtuig opstapten richting Polen. Toch wil de Gentse coach niet te hard op de feiten vooruit lopen: “Ik leef van dag tot dag, dus ik kijk vooruit maar niet te ver. Het heeft weinig zin om te ver vooruit te kijken. Uiteraard proberen we ons altijd te wapenen maar de situatie is niet altijd evident. Soms halen we iemand als er iemand anders vertrokken is. In tegenstelling tot andere ploegen die zich een half jaar op voorhand al wapenen voor een vertrek.”

“Het heeft weinig zin om zenuwachtig te worden”

“Soms heb je interessante profielen maar kun je ze nog niet nemen omdat er nog iemand niet weg is. En dan is het niet meer mogelijk, eenmaal die weg is; Het heeft weinig zin om zenuwachtig te worden over wat er nog kan gebeuren. We leven in het heden en proberen om ieder moment klaar te zijn, als er iets zou gebeuren. Dat vraagt toch wel wat tijd. Er kruipt ook toch wel wat tijd in om telkens de markt te bekijken en nieuwe markten te ontdekken. Dat is tot nu toe altijd goed verlopen.”

© BELGA

Anderzijds rekent Vanhaezebrouck wel nog altijd op Tissoudali: “Hij is er ook nog altijd, die heeft ook veel doelpunten gemaakt maar dat is al een tijdje geleden. Het is zaak dat hij dat gevoel terugkijkt. Twee jaar geleden werden we in de periode van de bekerfinale geprezen om onze verdedigen maar momenteel zijn die alle drie vertrokken. Onze ganse defensie is weg maar ik hoor wel vaak dat er bij Gent niet veel is veranderd (lacht). We hebben dat stapsgewijs proberen op te lossen: eerst haalden we Torunarigha en nadien kwam ook Piatkowski maar die is ondertussen ook alweer weg.”

“We zijn profs”

Vanhaezebrouck beseft dat het risico op een gebrek aan focus bij de return in Szczecin niet ondenkbeeldig is maar de Gentse coach relativeert dat probleem: “In de eerste ronde was het ook 5-1 en toen zag je dat het in de terugwedstrijd iets moeilijker was. Hoe vermijd je dat? Je kunt enkele dingen doen maar eigenlijk kun je pas achteraf oordelen of dit gewerkt heeft. Wanneer je zoals in de vorige ronde wint, dan heeft het gewerkt. Maar je kunt ook verliezen en dan kun je zeggen dat het niet heeft gewerkt.”

“We wijzen iedereen op zijn plichten want we zijn profs. Het is voor mij altijd een belangrijk teken om te zien wie onder deze omstandigheden moeilijk heeft. Dat is interessant naar de toekomst toe. Zij weten dat ook. Het is natuurlijk te zien wat we kunnen doen. Je weet dat ik zal roteren wanneer ik kan. Je moet er wel klaar voor zijn. Dat zien we morgen. Ik heb er niet zoveel dat ik overal kan roteren, dat lukt niet. Het zal sowieso een stevige ploeg zijn die op het veld staat. Voorlopig zijn het invalbeurten voor jongens zoals Agbor en Lagae. Helemaal op het einde van vorig seizoen verschenen ze eens aan de aftrap, we zullen zien.”

Qua blessures lijkt Gent in Szczecin over een quasi voltallige spelersgroep te kunnen beschikken. Behalve de langdurig onbeschikbare Nurio en Depoitre, blijkt enkel Malick Fofana onzeker: “Malick is niet 100%, hij zal morgen wellicht maximaal op de bank zitten. Hij heeft in Westerlo bij die penaltyfase een tik gekregen op zijn enkel. We zullen nog zien. Vandaag zullen we hem dan ook nog even testen.”