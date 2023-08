“Make history great again”: artiest herschrijft geschiedenis voor Donald Trump met hilarische ‘foto’s’

Hij was de eerste man op de maan, schreef mee aan de Tien Geboden en leerde zelfs Michael Jackson dansen. Aan de hand van “nooit geziene” beelden toont een populair social media-account hoe Donald Trump al sinds de prehistorie van de wereld een betere plek maakt. Of toch zoiets...

“Make history great again.” We horen het Donald Trump zo al zeggen en het zou ons dan ook niet verbazen als de voormalige president van de Verenigde Staten een van de bijna 100.000 fans is die het account Trump history in amper één maand tijd wist te verzamelen op X (voorheen Twitter). En dat door beelden te posten die gecreëerd zijn met behulp van artificiële intelligentie en die Trump tonen op tal van belangrijke momenten in de wereldgeschiedenis. Of zouden ze toch echt zijn?

© x / trump history “Donald Trump verdedigt in 1099 Jeruzalem met zijn kruisvaarders.”

“Donald Trump werkt (midden jaren 90 van vorige eeuw) in de garage van zijn ouders aan een website waarop je boeken kon kopen en verkopen. Dertig jaar later zou die website meer dan 1.000 miljard dollar waard zijn.” — © X/Trump history

“Donald Trump maakt zich klaar voor de vlucht met de Apollo 11 en wordt in 1969 de eerste man op de maan.” — © X/Trump history

“Donald Trump leert in 1964 een jonge Michael Jackson dansen.” — © X/Trump history

“Donald Trump verschijnt op 30.000 jaar oude rotstekeningen verspreid over de hele wereld.” — © X/Trump history

“De vergeten tijd dat Donald Trump dienst deed als sheriff in het Wilde Westen (1789-1817) en duizenden criminelen arresteerde.” — © X/Trump history

“Donald Trump bestrijdt de branden en redt mensen na 9/11 (2001).” — © X/Trump history

“Donald Trump en Mozes schrijven samen de Tien Geboden.” — © X/Trump history

“Donald J. Trump ondertekent de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in augustus 1776.” — © X/Trump history

“Donald Trump geeft in 1798 pianolessen aan Ludwig van Beethoven.” — © X/Trump history

“Donald Trump start de “gold rush” in Californië door als eerste man goud te vinden in 1848.” — © X/Trump history

“Donald Trump spreekt met president Abraham Lincoln in 1863.” — © X/Trump history

“Donald Trump golft met abolitionist Frederick Douglass in 1841.” — © X/Trump history

“Donald Trump splitst de Rode Zee, zodat de Israëlieten konden ontsnappen aan de Egyptenaren. De media laten vaak na dit legendarische en heldhaftige moment uit Trumps leven te vermelden.” — © X/Trump history

“De media vergeten vaak te vermelden dat Donald Trump samen op tournee ging met Johnny Cash. De twee waren grote fans van elkaar en maakten samen drie albums.” — © X/Trump history