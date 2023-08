“ArcelorMittal mengt zich mogelijk in strijd om US Steel”

Staalreus ArcelorMittal, die ook fabrieken heeft in ons land, mengt zich mogelijk in de overnamestrijd rond US Steel. Persbureau Reuters meldt woensdag op basis van ingewijden dat ‘s werelds op een na grootste staalproducent overweegt een bod uit te brengen op zijn Amerikaanse sectorgenoot. Met het plan zijn naar verluidt miljarden dollars gemoeid.

Volgens de bronnen bespreekt ArcelorMittal het mogelijke bod momenteel met zijn zakenbankiers. Het is dus nog niet zeker dat het effectief gelanceerd zal worden.

US Steel verklaarde zondag “alle strategische opties” te bekijken voor de toekomst van het bedrijf. Volgens topman David Burritt was dat besluit genomen nadat de onderneming meerdere ongevraagde voorstellen had ontvangen die varieerden van een overname van bepaalde onderdelen tot een overname van het gehele concern.

Cleveland-Cliffs liet al weten een bod te hebben gedaan van ongeveer 7,3 miljard dollar. Dat bod zou door US Steel zijn afgewezen. Rivaal Esmark stelde op zijn beurt 7,8 miljard dollar over te hebben voor US Steel. Door deze berichten is de beurskoers van het Amerikaanse staalbedrijf op Wall Street deze week al fors gestegen.

ArcelorMittal en US Steel weigerden woensdag commentaar te geven op vragen van Reuters.