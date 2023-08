Romelu Lukaku (30) gebruikt revanche als brandstof. We kunnen wel stellen dat hij nu is volgetankt. De spits motiveert zichzelf al van jongs af door te vechten tegen zij die hem belagen en daarbij maakt hij zelf vaak (on)bewust vijanden. Zijn zwarte lijst is deze zomer flink aangedikt, maar Big Rom moet opletten dat hij geen vijand wordt van zichzelf.