China schond handelsregels met heffingen tegen VS, oordeelt WTO

China heeft de internationale handelsregels geschonden toen het vijf jaar geleden importheffingen opwierp voor miljarden dollars aan ingevoerde Amerikaanse producten. Tot die slotsom is een panel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) woensdag gekomen. De felle reactie van Peking op eerder aangekondigde Amerikaanse heffingen op de invoer van Chinees staal en aluminium was een van de oorzaken van de handelsoorlog tussen de VS en China.

De zaak draait specifiek om het besluit van China in april 2018 om tarieven op te leggen voor 128 Amerikaanse importgoederen ter waarde van zo’n 3 miljard dollar, waaronder fruit en varkensvlees. Die stap kwam kort nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump hoge tarieven had aangekondigd op de invoer van staal en aluminium uit China en een aantal andere landen.

Volgens het WTO-panel voor de beslechting van handelsgeschillen heeft China met zijn werkwijze toezeggingen voor eerlijke handel geschonden, die het land had gedaan toen het ooit toetrad tot de WTO. De Verenigde Staten reageren verheugd op de conclusies. Volgens Washington zou China destijds “illegaal wraak hebben genomen”. Peking zegt het besluit van de WTO nog te moeten bestuderen.

Conflict niet voorbij

Of China zich zal neerleggen bij de uitspraak, valt te betwijfelen. Het handelsconflict tussen beide landen is nog altijd niet voorbij. Peking herhaalt in zijn eerste reactie namelijk ook zijn eis dat de Amerikanen nu eindelijk moeten stoppen met hun heffingen op staal en aluminium. China heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de WTO.

Een panel van de organisatie oordeelde vorig jaar dat de Amerikaanse heffingen zelf ook in strijd waren met internationale handelsregels. Washington heeft tegen die beslissing eerder al bezwaar aangetekend.

Trump zei destijds dat de heffingen nodig waren omdat de Chinese import de Amerikaanse nationale veiligheid in het gedrang bracht. Zijn opvolger Joe Biden hanteert een minder felle aanpak van Peking, maar houdt de heffingen dus wel in stand.