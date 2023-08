Een twaalfde (!) titel op rij voor Bayern München? Of zorgen de Belgen bij Leipzig en Dortmund voor een verrassing? Onze reporter blikt vooruit op de Bundesliga

De Jupiler Pro League is al drie speeldagen ver. En ook in Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland begonnen ze er vorige week aan. Dit weekend is het de beurt aan de laatste twee topcompetities. In Italië en Duitsland worden de eerste matchen afgetrapt. Wat u van de Bundesliga kan verwachten, leest u hier.

1. Welke ploeg maakt aanspraak op de titel?

De laatste keer dat een andere club dan Bayern München kampioen werd, was in 2011-2012. De Rekordmeister organiseert al elf seizoenen op rij een titelfeest. Wie zijn wij om te beweren dat er dit seizoen geen twaalfde volgt. Al begonnen ze het seizoen wel slecht. In de Supercup-finale was Leipzig met 3-0 te sterk. Bovendien heeft coach Tüchel geen al te beste reputatie. Zowel bij Dortmund, PSG als Chelsea - zijn drie laatste clubs - vertrok hij met ruzie. Afwachten of hij in de grootste club van Duitsland wel vrienden kan behouden. Tot slot zitten ze in München met een keeperskwestie. Neuer is nog altijd zwaar geblesseerd - er wordt zelfs getwijfeld of hij ooit nog zijn niveau zal halen - en tweede keeper Sven Ulreich vervangt hem momenteel. De Spanjaard David De Gea wordt genoemd om de verdediging te versterken.

Thomas Tüchel met aanwijzingen voor nieuwe aanwinst Harry Kane — © REUTERS

Waarom worden ze dan toch kampioen? Ze haalden met Harry Kane een wereldspits deze zomer. Het vertrek van Lewandowski vorige zomer werd met de komst van Sadio Mané - die geen echte spits is - nooit echt opgevangen. De Engelsman is dat wel en zal overal zijn doelpunten maken. Zeker als speerpunt van de Beierse aanval. Bovendien gebruikten ze in München deze zomer weer een beproefd recept. Ze haalden met Ruben Guerreiro en Konrad Laimer twee steunpilaren weg bij hun grootste concurrenten Dortmund en Leipzig.

2. Wie zijn de uitdagers?

Dortmund en Leipzig! Vorig jaar slaagden die Borussen er al ei zo na in het oppermachtige Bayern van de troon te stoten. Een overwinning op de slotspeeldag zou hen de titel opleveren. De geel-zwarten gingen echter ten onder aan de stress en speelden het 2-2 gelijk. Dit jaar een nieuwe kans? Met Jude Bellingham raakten ze alleszins hun beste speler kwijt aan Real Madrid. Om de Engelsman te vervangen haalden ze Sabitzer bij Bayern en Felix Nmecha - de broer van- uit Wolfsburg. En wat kan de jonge Belg Julien Duranville? In de bewuste titelmatch vorig jaar liet hij alvast veelbelovende flitsen van zijn talent zien. Al is de jongeling blessuregevoelig. Deze voorbereiding viel hij opnieuw uit met een spierblessure.

Julien Duranville — © Getty Images via AFP

Ook Leipzig tracht Bayern dit jaar van de troon te stoten. Ze zullen met vertrouwen aan het seizoen beginnen. Zoals eerder gemeld nam het in de Supercup finale de maat van de mannen uit Beieren. Al hebben ze in Leipzig al een drukke transferzomer achter de rug. Met Szoboszlai, Nkunku en Gvardiol verloren ze uit elke linie hun beste speler aan ploegen uit de Premier League. Jonge talenten als Loïs Openda en Xavi Simons moeten die leemte opvullen. En ook gevestigde waarden als Timo Werner en Dani Olmo lopen er nog steeds rond.

3. Zitten er smaakmakers tussen de nieuwelingen?

Met Harry Kane haalden ze in Bayern een rasechte doelpuntenmachine in huis. En ook in de verdediging werd er versterking gehaald. Kim Min Jae komt over van Napoli, waar hij samen met Kvaratshelia en Osimhen voor de titel zorgde. Als we het over nieuwkomers hebben mogen we Loïs Openda zeker niet vergeten. Na een topseizoen in Lens is hij de nieuwe recordaankoop van Leipzig. Met ook Xavi Simons - die geleend wordt van PSG - en Sloveens talent Benjamin Sesko is er aan nieuw aanvallend talent geen gebrek in Oost-Duitsland. Bovendien openden ze er ook een nieuw blik jonge, Franse verdedigers. Castello Lukeba (20) en El Chadaille Bitshiabu (18) moeten de nieuwe Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté worden.

Loïs Openda groet Harry Kane — © REUTERS

En ook uit België werden smaakmakers weggehaald. Victor Boniface maakte in de Europa League zo veel indruk dat tegenstander Leverkusen hem wegplukte uit Brussel. Hetzelfde verhaal voor Senne Lynen overigens. De Belgische middenvelder mag volgend seizoen de lijnen op het middenveld van Werder Bremen uitzetten. Een laatste nieuwkomer met een Belgisch tintje is Willian Pacho. De sterke centrale verdediger maakte vorig jaar zo’n indruk in Antwerpen dat Mainz hem voor negen miljoen weg kwam halen.

4. Welke vertrekkers gaan we missen?

Vooral Jude Bellingham. De jonge alleskunner verkaste voor meer dan honderd miljoen naar Real Madrid. Hij scoorde er overigens meteen in de openingsmatch. En ook Sadio Mané - hoewel die geen goed seizoen speelde - zullen we missen. Bij Liverpool toonde hij genoeg over onwaarschijnlijke kwaliteiten te beschikken. De Senegalees is nu ploeggenoot van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr. Lucas Hernandez koos er dan weer voor naar Frankrijk terug te keren. Hij versterkt de verdediging van PSG.

Jude Bellingham in zijn nieuwe plunje — © AP

Ook in Duitsland kunnen de clubs overigens niet weerstaan aan de vetpotten van de Premier League. RB Leipzig won deze zomer de jackpot. Josko Gvardiol werd de duurste verdediger ooit. Hij trok voor 90 miljoen naar Manchester City. Dominik Szoboszlai trok dan weer voor 70 miljoen naar Liverpool, Christopher Nkunku - die geblesseerd uitviel in de voorbereiding - verhuisde voor 60 miljoen naar Chelsea. Ook Leverkusen en Wolfsburg vielen overigens ten prooi aan het Engelse geld. Moussa Diaby verkaste voor 50 miljoen naar Aston Villa, Wolfsburg kreeg 40 miljoen van Tottenham voor verdediger Micky van de Ven.

5. Naar welke kleinere ploeg(en) kijken wij uit?

Bayer Leverkusen! We zagen ze vorig jaar al aan het werk tegen Union in de Europa League waar ze de Brusselaars terecht uitschakelden. De grote uitblinker was toen jongeling Florian Wirtz, daar wordt ook dit seizoen veel van verwacht. Bovendien haalden ze met Boniface - zoals aangegeven - een oude bekende. En ook coach Xabi Alonso, die halfweg vorig seizoen overnam, laat zijn ploeg verzorgd en aanvallend voetbal spelen. Bovendien zitten er twee jonge Belgen in de selectie. Naast Noah Mbamba speelt met verdediger Madi Monamay een tweede jonge Belg voor Leverkusen. Zaterdag openen ze de competitie overigens tegen het Leipzig van Openda.

Florian Wirtz in duel met Teddy Teuma — © dpa/picture alliance via Getty

6. Moeten wij als Belgen ergens speciaal op letten?

Elf Belgen, zijn komend seizoen actief in de Bundesliga. Over Duranville en Openda en de twee jonge Belgen bij Leverkusen hadden we het al. Dan rest ons nog Thomas Meunier en Thorgan Hazard, beiden actief bij Dortmund. Al lijken ze niet in de plannen van coach Edin Terzic te passen. Ze mogen dus vertrekken. Benieuwd waar zij belanden. Hetzelfde geldt voor Dodi Lukebakio, die mag weg bij het gedegradeerde Hertha Berlijn. Ook in Wolfsburg vinden we een Belgische enclave. Naast Koen Casteels vinden we er Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx. Al lijkt die laatste op weg naar PSV. Met Senne Lynen bij Werder Bremen en Arne Engels in Augsburg, sluiten we het rondje Belgen in Duitsland af.

Met onder andere Undav (Stuttgart), Pacho en Buta (Frankfurt) Nsoki (Hoffenheim) en Hanche Olsen (Mainz) vinden we overigens ook een aantal oude bekenden die onze Jupiler Pro League door de voordeur verlieten. Spelers die dat niet kunnen zeggen maar toch in Duitsland spelen zijn: Nicklas Dorsch (Augsburg), Rami Bensebaini (Dortmund) en Tim Kleindienst (Heidenheim).

Koen Casteels — © REUTERS

7. Moet u nog iets weten?

Dat Senne Lynen direct voor hete vuren komt te staan. Vrijdagavond neemt hij het met Werder Bremen op tegen de sterren van Bayern München. Dat is andere koek dan een openingsmatch tegen Anderlecht. We geven nog mee dat de twee nieuwkomers in de Bundesliga Darmstadt en Heidenheim zijn.

8. Waar kan ik de Bundesliga bekijken?

De Duitse eerste klasse is te zien op Play Sports en Eleven DAZN.