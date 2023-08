Wie vervangt Heynen, wat met Yaremchuk en rotatie bij Gent? Ontdek hier de vermoedelijke opstellingen van Genk, Club en Gent in Europa

’t Is donderdag en dan weet u wat er op het programma staat. Onze Belgische clubs mogen weer vol aan de bak. Vooral Genk dan, in de derde voorronde van de Europa League. Club Brugge en AA Gent, die in de Conference League actief zijn, kan eigenlijk niks meer overkomen.

Genk moet 1-0-nederlaag ophalen tegen Olympiakos

De Limburgers missen helaas nog altijd aanvoerder Bryan Heynen, maar kunnen wel rekenen op assistkoning Mike Trésor, die zondag op Cercle verstek moest geven, maar net als Fadera en Galarza opnieuw meetrainde. Ook al mikt hij nog op een transfer, de verwachting is dat hij aan de aftrap staat tegen de Grieken. De druk is immers groot bij Genk, dat al naast de Champions League-poules greep en nu de Europa League-poules dreigt mis te lopen. Al is het op zich haalbaar om thuis een 1-0-nederlaag recht te zetten. Desnoods via penalty’s. “En dan zijn wij dit keer psychologisch in het voordeel”, aldus Wouter Vrancken. “Omdat wij dan een achterstand hebben goedgemaakt.” Aan een nieuwe blamage vanaf de stip wil de trainer niet denken.

Vermoedelijke elf Racing Genk: Vandevoordt, Muñoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Ouattara, Hrosovsky, Paintsil, El Khannouss, Trésor, Arokodare

Aftrap: 20 uur (live op VTM2)

Mike Trésor in de heenmatch, waarin Olympiakos al na 23 seconden scoorde. — © BELGA

Opnieuw forfaitzege voor AA Gent tegen Pogon Szczecin?

Drie doelpunten van Gift Orban en twee van Hugo Cuypers: zo konden de Buffalo’s vorige week vlotjes afstand nemen van de Polen, wiens doelman geen al te prettige avond beleefde. Het maakt dat Hein Vanhaezebrouck zijn twee goudhaantjes voorin – samen al goed voor veertien goals en grof wild op de transfermarkt – nu ook probleemloos kan laten rusten. De verwachting is dat Tissoudali nog eens mag starten. Achterin daarentegen zou het zomaar kunnen dat iedereen na de 1-3-zege in Westerlo blijft staan, op een zoveelste keeperswissel (Nardi uit, Roef in) na. Al kan Vanhaezebrouck na de heenmatch in feite doen wat hij wil. De kwalificatie kan Gent niet meer ontsnappen. In de volgende ronde wacht wellicht Apoel Nicosia.

Vermoedelijke elf AA Gent: Roef, Samoise, Kandouss, Watanabe, Torunarigha, Gerkens, De Sart, Kums, Hong, Tissoudali, Hjulsager

Aftrap: 18 uur (live op Play Sports 1 en AVS)

Ook Club al zeker van kwalificatie na 5-1-zege tegen KA Akureyri

Het zegt genoeg dat Club Brugge-coach Ronny Deila eerst besloot om titularissen Spileers, Vanaken en Skov Olsen thuis te laten en om ons vervolgens in te lichten over de opstelling. “Boyata, Odoi, Nielsen en Yaremchuk starten”, zei de Noor woensdag tegen de meegereisde journalisten. De rest van het elftal gaf hij niet prijs, maar het maakt op zich allemaal weinig uit. Blauw-zwart toonde in de heenmatch al dat het een paar klassen te sterk is voor de IJslandse eersteklasser. Het is vooral al uitkijken naar de play-offronde van de Conference League, waarin het Spaanse Osasuna de laatste hindernis op weg naar de poulefase is. Al kan het nooit kwaad om nog eens uit te halen en vertrouwen op te doen richting die duels én RWDM.

Vermoedelijke elf Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Boyata, De Cuyper, Odoi, Nielsen, Zinckernagel, Skoras, Yaremchuk, Nusa

Aftrap: 20 uur (live op Play Sports 2)