Zorgen Osimhen en ‘Kvaradona’ voor een nieuwe Napolitaanse titel? Of steken de Milanese clubs hier zonder Lukaku een stokje voor? Onze reporter blikt vooruit op de Serie A

De Jupiler Pro League is al drie speeldagen ver. En ook in Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland begonnen ze er vorige week aan. Dit weekend is het de beurt aan de laatste twee topcompetities. In Italië en Duitsland worden de eerste matchen afgetrapt. Wat u van de Serie A kan verwachten, leest u hier.

1. Welke ploeg maakt aanspraak op de titel?

Een kampioen met zestien punten voorsprong, een herhaling van dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Vorig jaar was het nochtans van dat. Napoli werd met twee straten voorsprong kampioen. En ook dit jaar beschikken de Napolitanen over de beste papieren. De reden? Met Victor Osimhen - die zijn carrière in Charleroi lanceerde - en Kvicha Kvaratskhelia zijn hun twee beste spelers en kampioenenmakers gebleven. Bovendien lijkt de concurrentie ook niet bepaald versterkt. Maar daarover later meer.

Verliet wel het Napolitaanse schip: Kim Min Jae, de Zuid-Koreaanse verdediger koos het ruime sop en speelt nu voor Bayern München. Hij werd (nog) niet vervangen. En misschien nog belangrijker: Luciano Spaletti traint de club niet langer. Officieel omdat hij een sabbatjaar wil inlassen, als we de geruchten mogen geloven na een ruzie met eigenaar De Laurentiis. Zijn vervanger is de Fransman Rudi Garcia die eerder ontslagen werd bij Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Hij stond pas tweede in de Saudi-Arabische competitie en bovendien gaven de spelers in een gesprek aan dat ze het vertrouwen in hem waren verloren. Garcia is overigens een oude bekende van Eden Hazard, samen werden ze in 2011 verrassend kampioen met Lille.

Luciano Spaletti, hij neemt een sabbatjaar. — © EPA

2. Wie zijn de uitdagers?

Dan moet het vooral van de twee Milanese clubs komen. Wij kijken in de eerste plaats naar AC Milan. Doelman Mike Maignan is in tegenstelling tot vorig seizoen wel fit vanaf de eerste minuut. Vorig jaar moest tweede doelman Ciprian Tatarusanu depanneren en dat zorgde voor het nodige puntenverlies. Bovendien moet het gevaar niet langer alleen van Rafael Leao komen nu Christian Pulisic en Samuel Chukwueze toegevoegd werden. We plaatsen alleen vraagtekens bij de spitspositie en op het middenveld. Olivier Giroud (36) mag vorig jaar dan wel dertien doelpunten gemaakt hebben, jonger wordt de Fransman er ook niet op. Met het vertrek van Sandro Tonali, Brahim Diaz en de blessure van Ismaël Bennacer moet trainer Pioli een heel nieuw middenveld opstellen. Het blijft koffiedik kijken naar wat vervangers Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah en Tijjani Reijnders brengen.

Rafael Leao in de voorbereiding. — © EPA-EFE

Inter Milan dan. Vorig jaar Champions League-finalist, bekerwinnaar en geëindigd op een derde plaats. Zij verloren met Romelu Lukaku en Edin Dzeko het target gedeelte van hun aanvalsduo. Marko Arnautovic en Marcus Thuram werden gehaald om hen te vervangen. Maar of zij over dezelfde kwaliteiten beschikken, is twijfelachtig. Meer dan ooit zal er naar wereldkampioen Lautaro Martinez gekeken worden voor de doelpuntenproductie. Bovendien verloren ze met Onana hun keeper. De Kameroener werd vervangen door Yann Sommer.

Misschien kan Juventus weer aanknopen met de successen van weleer? Al lijkt dat eerder onwaarschijnlijk. De focus ligt alleszins enkel op de competitie nadat ze in navolging van het ‘plusvalenza’ schandaal - ze schonden de regels voor de Financial Fair Play - voor een jaar uitgesloten werden op het Europese toneel. Toch lijkt hun selectie niet veel soeps. Van spelers als Adrien Rabiot, Moise Kean, Weston McKennie en de eeuwig geblesseerde Paul Pogba krijgen we het niet (meer) warm.

Een fitte Paul Pogba — © EPA-EFE

En ook de Romeinse ploegen zitten in hetzelfde schuitje als Juventus. Lazio Roma werd vorig seizoen nog tweede. Deze transferperiode verloren ze hun beste speler Milinkovic-Savic aan Al-Hilal. Opnieuw tweede worden zou dus al een fantastische prestatie zijn voor de troepen van Maurizio Sarri. En ook AS Roma maakt weinig kans op de titel. Al zal Jose Mourinho ongetwijfeld voor het nodige entertainment zorgen.

3. Zitten er smaakmakers tussen de nieuwelingen?

Daarvoor kijken we naar de rode kant van Milaan. Met Samuel Chukwueze (24), Christian Pulisic (24), Luka Romero (18) en Noah Okafor (23) trok het heel wat jong, aanvallend talent aan. Vooral de dribbelvaardige Chukwueze kan uitgroeien tot een attractie. Bij stadsgenoot Inter Milaan verwachten ze dan weer veel van aanvaller Marcus Thuram. Oude bekende Daichi Kamada vertrok transfervrij naar Lazio Roma, met zijn spitsvondigheid moet de Japanner het vertrek van Milinkovic-Savic enigszins opvangen.

Samuel Chukwueze, toen nog bij Villarreal — © AFP

Afsluiten doen we met een opmerkelijke nieuwkomer. Mateo Retegui verruilde het Argentijnse Boca Juniors voor Genoa. Op zich niets opvallend aan. Ware het niet dat de spits - opgegroeid in Argentinië - vorig jaar uit het niets voor de nationale ploeg werd opgeroepen. Op dat moment als volslagen onbekende in Italië. Hij blijkt namelijk een Italiaanse opa te hebben en werd genaturaliseerd om het gebrek aan Italiaanse spitsen op te vangen. Niet zonder succes overigens: in drie wedstrijden maakte hij twee doelpunten. En hij spreekt niet eens Italiaans. Benieuwd of hij voor Genoa even goed de goal weet staan.

4. Welke vertrekkers gaan we missen?

Romelu Lukaku! Waar onze nationale topschutter volgend jaar wel zal spelen, is nog onduidelijk. Wel zeker is, dat het niet langer in Italië zal zijn. Inter Milaan was op zijn tenen getrapt omdat Big Rom ook met rivaal Juventus praatte en in Turijn wilden de supporters hem niet. Lukaku eindigde nochtans sterk vorig seizoen. Nu we het over vertrekkende Belgen hebben: ook Aster Vranckx is volgend jaar niet meer te bewonderen in de Serie A. Waar Divock Origi volgend jaar speelt, valt nog af te wachten.

Romelu Lukaku — © Getty Images

Uit de andere vertrekkende spelers blijkt meer dan ooit dat de Serie A niet meer kan concurreren met andere topcompetities. Bayern München haalt met Kim Min Jae de beste verdediger uit het vorig seizoen weg. Newcastle United betaalde dan weer veel geld voor Sandro Tonali, de draaischijf van AC Milan. En ook Manchester United ging shoppen in Italië, zij haalden Andre Onana en vooral Rasmus Hojlund weg bij respectievelijk Inter Milaan en Atalanta. Om af te sluiten noemen we Angel Di Maria. De Argentijn keert terug naar Benfica, de club waar het voor hem allemaal begon.

5. Naar welke kleinere ploeg(en) kijken wij uit?

Atalanta! En dat om twee redenen. Eerst - en vooral- zijn we benieuwd of Charles De Ketelaere zijn nachtmerrieseizoen van vorig jaar achter zich kan laten. CDK kwam in veertig wedstrijden slechts aan één assist (en nul doelpunten) bij AC Milan. Hopelijk krijgt trainer Gasperini wel aanvallende output uit de Bruggeling. Zo komen we naadloos bij de tweede reden waarom we uitkijken naar Atalanta. Gian Piero Gasperini laat zijn team steevast aantrekkelijk voetbal spelen. Redenen genoeg een wedstrijd (of twee) van de nieuwe ploeg van Charles De Ketelaere mee te pikken.

Charles De Ketelaere in de voorbereiding bij AC Milan. — © AC Milan via Getty Images

6. Moeten wij als Belgen ergens speciaal op letten?

Over De Ketelaere hadden we het net. Gelukkig is hij niet de enige Belg actief in Italië. Eerder zeiden we ook al dat het lot van Origi nog onzeker is. Alexis Saelemaekers - die andere Belg bij AC Milan - lijkt wel op speelminuten te mogen rekenen. Het is ook uitkijken naar hoe Koni De Winter - die naar Genoa trekt - het er in zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe ploeg van af brengt. Verder trok Christian Kabasele van Watford naar Udinese. Dankzij de Bayat-connectie zeker niet de eerste transfer tussen deze twee ploegen. Cyril Ngonge is te bewonderen bij Hellas Verona, daar speelt de jonge Belg samen met oude bekenden Thomas Henry en Martin Hongla. Tot slot volgen we de prestaties van Mile Svilar (23). Het ex-toptalent is bij AS Roma de doublure van Rui Patricio (35), die op leeftijd is.

Waar kunnen Belgische supporters hun ex-spelers volgen?Anderlecht supporters kunnen hun televisietoestel afstemmen op een match van Bologna als ze nog eens van de techniek van Joshua Zirkzee willen genieten. De Nederlander speelt daar samen met John Lucumi (ex-Genk) en Oussama El Azzouzi (ex-Union). Oud-Genkie Kristian Thorstvedt speelt dan weer in Sassuolo. De Buffalo-supporters kunnen bij Salernitana terecht willen ze Dylan Bronn nog eens aan het werk zien. Standard-fans hebben met Razvan Marin (Empoli), Felipe Melegoni (Genoa) en Mergim Vojvoda (Torino) drie spelers waar ze vroeger voor juichten, rondlopen in de Serie A. Afsluiten doen we met Adam Marusic (ex-Oostende), hij speelt nog altijd voor Lazio.

Joshua Zirkzee speelt nu voor Bologna — © Isosport

7. Moet u nog iets weten?

Eén van de drie promovendi dit jaar is Genoa. Dat is de ex-club van Alexander Blessin. De trainer die zijn start in de Jupiler Pro League met een knappe negen op negen niet gemist heeft. Bovendien hebben ze met 777 dezelfde eigenaar als Standard. Al is de hiërarchie wel duidelijk. Genoa gaf deze transferperiode al 28 miljoen uit, en dan is de verplichte aankoopoptie van 10 miljoen voor Koni De Winter nog niet meegerekend. Standard deed nog maar één transfer die niet gratis was en gaf dus nog maar anderhalf miljoen uit. Het verschil mag er zijn. Andere promovendi zijn overigens Cagliari en Frosinone.

8. Waar kan ik de Serie A bekijken?

De Italiaanse competitie is te bekijken op Play Sports en Eleven DAZN.