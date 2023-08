Het kostte bloed, zweet en tranen maar Manchester City klopt Sevilla na penalty’s en wint Europese Supercup

De openingsfase was volledig voor de Engelsen. Dat leverde al na 7 minuten een dot van een kans op. Nathan Aké kwam gevaarlijk opduiken aan de tweede paal en leek Yassine Bounou te kloppen met een uitstekende kopbal. De Marokkaan pakte echter uit met een geweldige redding.

Sevilla stond goed georganiseerd en hield City zo weg van nieuwe doelkansen. Intussen bracht Mateo Kovacic - de vervanger van De Bruyne - er weinig van terecht. Zijn hoogtepunt van de eerste helft was een bal die recht in z’n gezicht werd getrapt, waardoor de Kroaat met pijn op het gras lag.

En vier minuten later stond het plots 0-1 voor Sevilla. Youssef En-Nesyri toornde majestueus boven Aké en Joško Gvardiol - de nieuwe duurste verdediger ooit - uit en kopte staalhard binnen. Niet veel later kreeg ook Erik Lamela nog een goeie kans voor de Spanjaarden. Man City kwam enkel nog dreigen in de extra tijd van de eerste helft, met twee scherpe voorzetten.

Strafschoppen

De Citizens begonnen met veel energie en balbezit aan de tweede helft, maar liepen al snel op een dodelijke Spaanse counter. Lucas Ocampos met de sprint van zijn leven en fantastische cross op de vrijstaande En-Nesyri, maar deze keer trapte de Marokkaan recht op doelman Ederson. Niet veel later dook de spits opnieuw op voor de Braziliaan, maar deze keer schoot hij naast. En Sevilla bleef dreigen. In de 56ste minuut kon En-Nesyri net niet bij een scherpe bal van Ocampos.

Het was echt alle hens aan dek voor de Champions League-winnaar, maar met één afgemeten voorzet en rake kopbal stonden de bordjes weer gelijk. Rodri bediende de jonge Cole Palmer en die klopte Bounou overhoeks: 1-1 en alles te herdoen. Sevilla bleef echter niet bij de pakken zitten want nog geen minuut later stond En-Nesyri oog in oog met Ederson. De Braziliaan won echter alweer het duel, tot wanhoop van de Marokkaan.

Nadien maakte City zich op voor een slotoffensief. Dat kwam er in het laatste kwartier. Het was pompen of verzuipen voor Sevilla, dat een voorzet van Kyle Walker maar net gered zag worden door Bounou alvorens Phil Foden er zijn voet tegen kon zetten. Sevilla reageerde met enkele voorzetten op kopbalkoning En-Nesyri, maar zonder succes.

Aké kopte in de extra tijd ei zo na de winning goal binnen, maar uiteindelijk moesten strafschoppen (aan verlengingen doen ze niet mee in de Europese supercup) soelaas brengen in Griekenland. Daarin bleek Man City met 5-4 de sterkste ploeg na een misser van Nemanja Gudelj, die tegen de lat trapte. Net ervoor had Bounou bijna de elfmeter van Kyle Walker gestopt. Pech voor Sevilla, dat op één Europese Supercup (2006) blijft steken. Voor City is dit een primeur.