Geplaagde OHL-CEO Peter Willems op supportersavond: “Ik voel meer steun dan ooit vanuit King Power”

Vijf afgevaardigden van OH Leuven stonden de fans te woord: CEO Peter Willems, voetbaldirecteur Ariël Jacobs, coach Marc Brys, Academy-directeur Henk Mariman en spelers Mathieu Maertens en Siebe Schrijvers. De avond verliep rustig en constructief, de vergadering duurde precies tweeënhalf uur. Willems zette de verschillende doelstellingen uit: “De top zes kietelen, eigen jeugdspelers afleveren en opstellen, spelers aan Leicester afleveren, met de vrouwen de Champions League spelen, de budgettaire verliezen beperken en de community nog verder uitbouwen”, klonk het. “Op de meeste vlakken zijn we stappen in de juiste richting aan het zetten en dit seizoen gaan we voor het eerst onze verliezen kunnen beperken.”

Willems kreeg de vraag of hij persoonlijk verantwoordelijk gehouden mocht worden als de sportieve doelstellingen niet behaald worden, en zeker in geval van degradatie. “Ik ben verantwoording verschuldigd aan de board en aan King Power, niet aan de fans”, zei de CEO. “Maar bij een degradatie zal ik mij uiteraard in vraag stellen. Momenteel voel ik meer steun dan ooit vanuit King Power. De gezangen tegen mij, die voor mij persoonlijk zeker niet leuk waren, zijn ook tot bij hen geraakt.” Willems maakte overigens een strijdvaardige indruk.

Propere handen

Er kwamen ook vragen over Paul Van Der Schueren, die betrokken is bij Propere Handen en nog altijd in de vzw en cbva OHL zetelt, twee aparte entiteiten die momenteel niet in handen zijn van King Power en ook niet van het huidige clubbestuur. “Die situatie is niet ideaal”, zegt Willems daarover. “Ik heb daar consultants opgezet om te kijken wat het zou kosten om die organisaties op te kopen en heb de bedragen doorgespeeld aan King Power, maar die aankoop is voor hen momenteel geen prioriteit.”

Geruchten dat King Power op korte of middellange termijn zou willen verkopen, werden de kop ingedrukt. “Er staat geen enkele termijn op die samenwerking”, aldus Willems. “Als de eigenaar op een dag wil verkopen, doet hij dat natuurlijk, maar er is geen enkel signaal dat daarop wijst.”

Ook de positie van Brys kwam aan bod. Er gaat al even een gerucht dat Maertens en Schrijvers eind vorig jaar aan het bestuur het ontslag van de coach vroegen. Dat is eerder al door verschillende bronnen aan onze redactie ontkend, en werd ook nu als onzin afgedaan. Wel is het zo dat er nog altijd spelers zijn die vinden dat Brys er op training overdreven zwaar de pees oplegt.

Dat het OHL-bestuur in de zomer contact had met andere trainers leidde ook tot vragen. “Zoals we een schaduwelftal klaar hebben voor spelers, moeten we dat ook voor de coach doen, voor in het geval dat er iets onverwacht gebeurt”, luidde het antwoord daarop.

Makelaars

Toen een supporter opmerkte dat de club onvoldoende en niet goed communiceert naar de fans, leidde dat tot luid applaus. En toch vertelden verschillende fans ons na afloop dat ze tevreden waren over de constructieve vergadering.

Wie een goede indruk liet, was Ariël Jacobs. Die gaf doordachte, uitgebreide antwoorden. Het is duidelijk dat hij veel geeft voor OHL. “Toen ik tekende, dacht ik aan 60 procent te werken, maar het is 120 procent geworden”, zei hij. “Ik kijk alle wedstrijden van U21, U18 en U16, om talent te spotten voor onze eerste ploeg.” Jacobs vertelde wel zich te ergeren aan sommige makelaars. “Bij Mandela Keita hebben we eindeloos geprobeerd om hem te houden, maar als zijn makelaar in zijn hoofd praat dat hij naar Antwerp moet, krijg je dat er niet meer uit. Louis Patris vertelde mij dat hij veel liever naar Hoffenheim wou dan naar Anderlecht, en nauwelijks een dag later tekent hij bij Anderlecht. Dat zijn rare zaken die je veel ziet in het hedendaagse voetbal”, besluit hij.