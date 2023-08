“Dramatische wending”: bosbranden rukken op, Canadese provinciehoofdstad wordt geëvacueerd

“Een bosbrand ten westen van Yellowknife vormt een reële bedreiging”, zegt Shane Thompson, minister van Milieu voor de Northwest Territories, die de evacuatie van de 20.000 inwoners van de stad gelastte. Volgens de minister neemt de situatie “een dramatische wending”.

Bijna 168.000 mensen in Canada moesten al worden geëvacueerd sinds het begin van het bosbrandenseizoen, dat momenteel de Northwest Territories overspoelt met 230 actieve branden. De dorpen liggen honderden kilometers uit elkaar en zijn “bijzonder moeilijk” over land te evacueren, aldus Mike Westwick van de territoriale brandweer. Hij zei dat een contingent van het Canadese leger was ingezet voor evacuaties vanuit de lucht.

De plaatselijke minister van Milieu vroeg de bevolking woensdagavond om Yellowknife te verlaten. “De stad is niet direct in gevaar, maar zonder regen kan de vuurzee dit weekend mogelijk de buitenwijken van de stad bereiken”, vertelde Thompson op een persconferentie. “Als je tot het weekend blijft, riskeer je jezelf en anderen in gevaar te brengen”, klonk het.

