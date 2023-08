Duizenden inwoners ontvluchten bendegeweld in hoofdstad van Haïti

Op vier dagen tijd zijn bijna 5.000 inwoners van twee wijken van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince gevlucht voor bendegeweld. In totaal zijn er ongeveer 130.000 ontheemden in de stad, zo maakte de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) woensdag bekend. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vraagt een dringende inzet van een multinationale politie- en militaire macht in Haïti om gewapende bendes te bestrijden.

Van afgelopen zaterdag tot dinsdag heeft het geweld in de wijken Carrefour-Feuille en Savanes Pistaches 4.972 mensen uit 1020 huishoudens op de vlucht gedreven, aldus het VN-agentschap. Van hen was 76 procent ondergebracht in noodopvang, aldus de organisatie.

Het Caribische land lijdt onder gevechten tussen bendes, die volgens schattingen van de VN 80 procent van de hoofdstad in handen hebben en de bevolking terroriseren met bruut - waaronder seksueel - geweld. Ook het aantal ontvoeringen is dramatisch gestegen. De laatste tijd is er een burgerwachtbeweging van bewoners tegen de bendes. Het geweld verergert ook de al precaire bevoorradingssituatie in Haïti. Volgens de Verenigde Naties lijdt bijna de helft van de elf miljoen inwoners van de arme Caribische staat aan acute honger.

Antonio Guterres heeft de VN-lidstaten in een brief aan de Veiligheidsraad opgeroepen om een multinationale troepenmacht in te zetten, bestaande uit speciale politie-eenheden ondersteund door militaire eenheden, die kunnen samenwerken met de regering van Haïti.