Vrouw deelt schokkende foto van mishandeling: “Mijn vriend filmde zichzelf terwijl hij me in elkaar sloeg, nu wil ik dat iedereen mijn gezicht ziet”

Opgelet: dit artikel bevat schokkende beelden!

De vrouw – wiens naam niet werd bekendgemaakt door de politie – werd op 4 december aangevallen door haar toenmalige partner, de 44-jarige Karl Machin, in haar woning in Blackpool, in het noordwesten van Engeland. De vrouw liep daarbij een gebroken kaak, een hersenschudding, en een gebroken oogkas op, haar benen, ribben en rug waren gekneusd, en ze verloor een handvol tanden. Machin filmde de aanval ook. Naar verluidt dacht de politie in eerste instantie dat de vrouw ros haar had, maar dat bleek later bloed te zijn. De vrouw kampt nog steeds met hersenschade, zenuwschade en geheugen- en spraakproblemen.

Om nog niet te spreken over het emotionele trauma. “Hoewel ik fysiek zwaar toegetakeld werd, is de emotionele en psychologische schade even afgrijselijk”, klonk het in een statement dat werd voorgelezen tijdens de rechtszaak over het incident. “Ik lijd aan flashbacks, nachtmerries, en paniekaanvallen. Ik word zenuwachtig in mensenmassa’s, en kan niet meer in gesloten ruimtes zijn met mannen. Ik voel me constant onveilig, ik kijk altijd over mijn schouder uit vrees voor iemand die me pijn wil doen. Ik moet realistisch zijn, en beseffen dat de aanval me mogelijk levenslang problemen met mijn zelfvertrouwen zal opzadelen, maar ik streef ernaar om mijn oude zelf terug te vinden.”

Toch wil de vrouw dat de foto van haar gezicht na de aanval verspreid wordt, in een poging om andere slachtoffers van huiselijk geweld te waarschuwen en te overtuigen om tijdig naar de politie te stappen. Machin kreeg finaal een celstraf van zeven jaar en twee maanden opgelegd, en een contactverbod van tien jaar.