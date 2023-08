Spanjaarden proberen toeristen weg te houden van stranden met valse waarschuwingsborden voor gevaarlijke kwallen en vallende rotsen

Borden die waarschuwen voor gevaarlijke kwallen, vallende rotsen, of uitwerpselen in het water, of meldingen dat het strand gesloten is, of op drie uur wandelen ligt: ze duiken dezer dagen overal op aan stranden op Mallorca.

De boodschap in kleine lettertjes in het Spaans of Catalaans verraadt echter de ware bedoeling van de borden: het gaat om een actie van een protestbeweging die zich ergert aan de tienduizenden toeristen op het eiland. “Dit strand is wel open, maar niet voor kwallen of buitenlanders”, staat bijvoorbeeld te lezen. Of: “Het gevaar is geen grondverschuiving, maar overbevolking.”

“Kapitalisme gebruikt het toerisme om ons land tot de laatste druppel uit te persen”, klinkt het in een mededeling van de actiegroep Caterva. De toerismesector op Mallorca wil al langer af van de miljoenen budgettoeristen die het eiland elk jaar aandoen, en wil “minder maar betere” klanten lokken.