“Rudy Giuliani smeekt Donald Trump om hulp met advocatenkosten”

Rudy Giuliani heeft een wanhopig beroep gedaan op oud-president Donald Trump voor financiële hulp met zijn advocatenkosten. Dat zeggen bronnen aan CNN. De mannen zijn inmiddels medeverdachten in een strafzaak in Georgia, die draait om een vermeende poging de uitslag te beïnvloeden van de vorige presidentsverkiezingen.

CNN meldt dat de oud-burgemeester van New York al in april met een advocaat naar landgoed Mar-a-Lago trok. Ze legden Trump uit waarom het in zijn belang was om de torenhoge advocatenrekeningen van Giuliani te betalen. Die trad in de laatste dagen van het presidentschap van Trump op als zijn persoonlijke advocaat. Hij zou nauw betrokken zijn geweest bij pogingen de verkiezingsnederlaag van zijn baas terug te draaien.

Giuliani kwam daardoor zelf ook in het vizier van aanklagers. Trump zou niet erg geïnteresseerd zijn geweest in de smeekbede, maar deed naar verluidt wel een paar mondelinge toezeggingen. Hij beloofde volgens een bron om langs te komen op twee bijeenkomsten die waren bedoeld om donaties voor Giuliani te regelen. Later zou voor ook enkele tonnen een openstaande rekening van de voormalige burgemeester zijn betaald.

Daarmee lijken de problemen van Giuliani niet achter de rug te zijn. Een advocaat van de oud-burgemeester zei deze week tegen een rechter dat zijn cliënt simpelweg geen geld meer heeft voor nog meer juridische kosten. CNN schrijft dat vertrouwelingen van Trump het onverstandig vinden om de hand op de knip te houden. Giuliani kan immers onder grote druk komen te staan en besluiten om mee te werken met aanklagers.