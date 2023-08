Beelden tonen het moment waarop huizen instorten door aardverschuiving in noorden van India

De moesson veroorzaakt heel wat ellende in het noorden van India. Minstens 53 mensen zijn om het leven gekomen door de hevige regenval die modderstromen veroorzaakt. Beelden op sociale media tonen hoe huizen in deelstaat Himachal Pradesh de afgrond in storten door zo’n aardverschuiving. Reddingswerkers waren woensdag nog op zoek naar zeker tien vermisten, maar volgens overheidswoordvoerder Prabodh Saxena is er weinig hoop dat er nog levenden vanonder het puin worden gehaald.