Jong koppel dat werd gezocht voor geweld op Gentse Feesten is weer op vrije voeten

De feiten, waarbij een 36-jarige man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht werd, gebeurden op 21 juli. Kort na middernacht kwam het tot een woordenwisseling met trek- en duwwerk tussen twee koppels in de Onderstaat in Gent, waarbij Geoffrey Ibens uit Antwerpen zwaar ten val kwam. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, en ontwaakte pas na enkele weken uit een coma.

LEES OOK. Jong koppel geeft zich aan bij politie na incident op Gentse Feesten waarbij slachtoffer in coma belandde

Na de feiten wandelden de twee verdachten weg in de richting van de Belfortstraat. De speurders zochten een man en een vrouw van rond de 20 jaar oud, en maandag werd een opsporingsbericht verspreid. Aan het koppel werd gevraagd om zich te melden bij de politie, die stelde dat het kon zijn dat ze de ernst van de feiten niet correct hebben ingeschat.

“Koppel erkent betrokkenheid”

Het koppel meldde zich dinsdagavond bij de Gentse lokale politie. De man en de vrouw werden van hun vrijheid beroofd, en woensdag een hele dag verhoord over de omstandigheden. Na het verhoor mochten ze beschikken. Ze werden dus vrijgelaten, maar moeten zich wel ter beschikking houden van het gerecht, dat nog verder onderzoek voert naar de feiten.

Het gaat om een 23-jarige man en een 21-jarige vrouw, meldt het parket. Over de verklaring van de twee verdachten worden geen details gegeven, maar het koppel erkende wel dat het betrokken was bij het incident. De man en de vrouw zullen zich later vermoedelijk voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de feiten.