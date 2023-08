Amerikaanse baas wil alleen werknemers die sixpack hebben: “Ik heb hoge eisen”

“Sixpack of je bent ontslagen: dat zeg ik altijd tegen mijn team”, aldus Andy Elliott (43), die trainingen van verkoopstechnieken geeft. Volgens de man heeft hij nu eenmaal gewoon “hoge eisen”, moeten zijn werknemers “moeite doen om hun job te houden”, en gaat het om een kwestie van “routine en discipline”.

“Ik weet dat sommige mensen in deze ruimte hun werkgever zouden aanklagen als ze een sixpack moesten hebben”, aldus de man in een van de vele video’s over zijn “veeleisende” levensstijl op Instagram. “Maar dit gesprek is bedoeld voor de één percent, niet voor jullie.”

Op sociale media bestempelen veel mensen de eisen van Elliott als “belachelijk” en “onrealistisch”. “Je kan niet voor me werken als je kaal bent”, spot ook iemand met de man.