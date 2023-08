Voorlopig geen gevaar door bosbranden voor Belgische toeristen op Tenerife, zegt TUI

Op Tenerife bestrijden brandweerlieden nog altijd een grote brandhaard, maar touroperator TUI verzekert dat hun reizigers zich momenteel niet in de gevarenzone bevinden. “Maar we houden de situatie in de gaten.”

De brand op Tenerife brak uit in de nacht van dinsdag op woensdag in het nationale park bij de vulkaan El Teide. Het vuur verspreidt zich steeds verder en is door het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen moeilijk te blussen. Ondertussen zou de brand verspreid zijn over een oppervlakte van zo’n 1.800 hectaren binnen een perimeter van 22 kilometer. De meer dan 200 brandweerlieden en militairen, met de hulp van 13 blusvliegtuigen, krijgen de brandhaarden maar moeilijk onder controle. Verschillende dorpen werden al geëvacueerd.

Tenerife is ook bij Belgen een populaire vakantiebestemming. Touroperator TUI verzekert dat al hun reizigers zich momenteel buiten de gevarenzone bevinden. “We hebben één hotel dat wat dichter bij de brandhaard ligt. Dat is het hotel Catalonia Punta del Rey. Maar zelfs dat hotel ligt nog op meer dan 25 kilometer verwijderd van de brand. Direct gevaar is er niet”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Zo’n 95 procent van onze reizigers bevindt zich in het zuiden van het eiland. Zij hadden gisteren nog last van dwarrelende assen door de rookwolken, maar ik hoor dat ook dat voorbij zou zijn. Onze vertegenwoordigers zijn sinds vanochtend (donderdag, red.) aanwezig in de hotels en we krijgen geen vragen meer om bijvoorbeeld te vertrekken. Eigenlijk is het nu eerder business as usual.”

Demeyere zegt dat hij begrijpt dat reizigers zich vragen stellen en willen weten wat ze moeten doen, maar “wij gaan reizigers niet contacteren als zij niet in een gevarensituatie zitten. Als zij ons contacteren, zullen we daar wel op reageren”, zegt hij. “Strikt genomen was er momenteel geen reden toe. We hebben bijvoorbeeld ook nooit overwogen om uit voorzorg te evacueren. Maar we houden de situatie natuurlijk in de gaten.”

(sgg)