Alain (34) deelt foto van dronken bestuurder die zijn gezin van de baan reed en vluchtmisdrijf pleegde: “Moet zo iemand beschermd worden?”

Het gezin van Alain Rooms (34) is ontsnapt aan een drama. Zijn vrouw Thalisia (31) en dochter Thaïs (7) werden dinsdagavond aangereden door een dronken bestuurder. Die pleegde vluchtmisdrijf en was niet aan zijn proefstuk toe. Alain deelde diens naam en foto prompt via sociale media, ook al mag dat eigenlijk niet. “De maatschappij moet gewaarschuwd worden voor dit soort figuren”, vindt hij.

Toen Alain samen met zijn vrouw en kinderen afgelopen dinsdagavond nog eens naar de paarden wilde gaan kijken bij Lannoo in de Posterijlaan, liep het helemaal fout. “We parkeerden langs de weg. Thalisia en ik staken de weg over, samen met onze twee dochtertjes Thaïlina (4) en Thaïs (7) aan de hand”, vertelt hij. “Enkele honderden meters verder zagen we een auto komen aanrijden. Wij stonden eigenlijk al op het fietspad toen de wagen plots van de weg afweek en inreed op mijn vrouw en oudste dochter.”

Volle snelheid

Thaïs werd bijna tien meter verder weggekatapulteerd en belandde in een haag, ook zijn vrouw werd zwaar geraakt. “Haar arm is gebroken en mogelijk volgt er nog een operatie”, vertelt Alain. “De verwondingen van mijn dochter vielen miraculeus mee. Aanvankelijk begon ze te bloeden uit haar neus en was ze erg verward. Er kwam relatief snel een ambulance ter plaatse en ook de MUG snelde toe.” (Lees verder onder de foto)

Vader Alain en zijn dochter Thaïs. “We hebben geluk gehad. Haar hele lijf zit vol schrammen.” — © if

Uiteindelijk moest Thaïs een nacht in het ziekenhuis blijven met een hersenschudding. “Ze heeft schaafwonden over heel haar lichaam en ze heeft ook een dikke knie”, zegt haar papa. “Maar eigenlijk valt dat allemaal heel goed mee. Toen ik haar door de lucht zag vliegen, dacht ik dat ik haar kwijt was. De auto reed echt aan volle snelheid. Ze heeft enorm veel geluk gehad, dat beseffen we maar al te goed.”

Geen excuses

En de bestuurder? Die pleegde vluchtmisdrijf. Iemand kon zijn nummerplaat noteren, waardoor de man uit Pittem relatief snel geïdentificeerd werd. Hij bleek onder invloed van alcohol en was niet aan zijn proefstuk toe. “Die man heeft mijn gezin van de weg gemaaid, maar mocht na verhoor gewoon beschikken. Vind jij dat normaal? Het is niet de eerste keer dat hij een ongeval veroorzaakt onder invloed. In plaats van zich te komen excuseren of berouw te tonen, deed hij het ongeval op café en op zijn werk af als een klein accidentje.”

“De politie kwam mij al snel vragen om hem met rust te laten. Zodat ze hun werk kunnen doen. De aanrijder blijkt op enkele huizen van ons te wonen. Ik heb beslist om zijn naam en foto op Facebook te zetten. Zijn verdiende loon. De maatschappij moet gewaarschuwd worden voor dit soort figuren. Dat ik ook aangeklaagd kan worden, daar lig ik nu helemaal niet van wakker. Moet zo iemand dan beschermd worden?” Het bericht werd ondertussen bijna honderd keer gedeeld.

“Begrijpen frustratie”

Bij de politie bevestigen ze de feiten. “Het is belangrijk dat het gerecht nu zijn werk kan doen”, klinkt het bij de politiezone Tielt. Daar zijn ze ook op de hoogte van de Facebookberichten die Alain postte. “We hebben de vader nadrukkelijk gevraagd om af te wachten. We begrijpen de frustratie van de man, maar het is nu niet aan hem om zelf tussenbeide te komen.”