Vrouw aangehouden wegens doodsbedreigingen tegen rechter in proces tegen Donald Trump: “Domme zwarte slaaf”

Een 43-jarige vrouw is woensdag in de Amerikaanse staat Texas opgepakt wegens het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van de federale rechter die het proces tegen ex-president Donald Trump zal overzien. Dat blijkt uit juridische documenten. Trump staat terecht wegens pogingen om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Op 5 augustus sprak Abigail Jo Shry een racistische voicemail met doodsbedreigingen in op het telefoonnummer van rechter Tanya Chutkan. De vrouw omschreef de rechter als “domme zwarte slaaf”, en voegde eraan toe “we hebben je in het vizier, we willen je vermoorden”. “Als Trump niet wordt verkozen in 2024, zullen we je doden. Dus let maar op”, klonk het ook. Ook het gezin van de rechter werd als mogelijk doelwit genoemd.

De 77-jarige Trump ligt momenteel voorop in de peilingen om de Republikeinse kandidaat te worden bij de presidentsverkiezingen in 2024. Ondertussen lopen er wel vier processen tegen hem, onder andere voor het proberen beïnvloeden van de verkiezingsresultaten en het achterhouden van geheime documenten.

Het federale proces wegens mogelijke beïnvloeding van de verkiezingsresultaten werd op willekeurige basis toegewezen aan de 61-jarige Chutkan. Zij werd in 2013 benoemd door de toenmalige president Barack Obama. Trump liet eerder al weten een verzoek te zullen indienden om de rechter te wraken.